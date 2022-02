Sens dubte triar per qualsevol nucli familiar triar l’escola dels seus fills és una de les decisions més importants. Es tracta d’una decisió que en molt casos marca el futur. A més, és una decissió en la que entren en joc diversos factors que tal tenir en compte. El que es busca és trobar la millor opció que reuneixi tot el que busquem a nivell formatiu.

Arriba aquella època on per a moltes famílies comença el procés per conèixer les diferents opcions per poder després iniciar també el procés de matriculació que culminarà el setembre vinent amb l’inici del curs. Molts pares i pares ja tenen clar quins centres volen visitar perquè és molt important veure en primera persona allà on volem que es formin els nostres fills i filles. Tots els centres escolars siguin públics o privats tenen en marxa aquests dies el procés de les jornades de portes obertes. Tot està a punt per presentar la seva oferta formativa i les instal·lacions on els nostres fills i filles passaran moltes hores. És important la proximitat del centre amb el domicili i si no és així que hi hagi una bona connexió sigui amb transport privat, públic o amb el que pugui disposar el centre. Cal conèixer també el material didàctic amb que es formaran els alumnes, el programa lectiu i l’equip docent. Moltes famílies busquen entrevistar-se amb les direccions dels centres per saber de primera mà els objectius formatius. Igualment, també és molt important saber quines instal·lacions té el centre per portar a terme les activitats extraescolars siguin esportives o de lleure. Ara que sembla que el curs vinent hi haurà també moltes hores d’aquest tipus cal tenir-ho tot molt clar. Aquests dies moltes escoles i centres formatius ja ho tenen tot a punt per a una les decisions més transcendentals per a molts pares i mares.