Contents de «salvar el concert». Així és com les famílies han encaixat l’eliminació de la segregació per raó de sexe en les etapes d’ESO i Batxillerat a les escoles concertats Bell-lloc i Les Alzines de Girona.

Amb tot, però, la presidenta de l’AMPA del Col·legi Bell-lloc, Marta Riera, va lamentar ahir que «aquesta no és la opció que havíem escollit». En aquesta línia també es va posicionar la presidenta de l’AMPA de Les Alzines, Marta Bachs, que va assenyalar que «tot i que no és el model que hem escollit, preferim renunciar a la diferenciació abans que perdre el concert». Amb tot, però, va admetre que s’hi han vist «evocats» per a «mantenir el concert». «Nosaltres creiem en aquest model, sinó haguéssim optat per altres centres educatius», va sentenciar Bachs. Ara, però, va admetre que «no tenen alternativa» per a continuar amb el model educatiu que defensen. Tot i que va reconèixer que la modificació els ha «sabut greu», Bachs va sentenciar que «renunciar a la diferenciació no significa perdre l’essència ni els valors de la nostra escola».

Amb tot, la presidenta de l’AMPA del Col·legi Bell-lloc va admetre que «de moment les famílies no se senten frustrades ni decebudes» perquè la decisió de les direccions dels centres educatius els ha «donat tranquil·litat» i els ha fet sentir «cuidats». «Les famílies volen mantenir el concert i l’alternativa era la privatització, que hauria obligat a moltes famílies a marxar per l’elevat cost», va afirmar. En aquest sentit va sentenciar que la notícia és «alliberadora» perquè s’ha posat «per davant les famílies i la comunitat educativa». Amb tot, les presidentes de l’AMPA d’ambdós centres educatius van voler posar en valor que les famílies matriculades compten amb casuístiques molt diverses. «Hi ha molts prejudicis, tothom pensa que tots som de l’Opus, però els motius que porten a les famílies a matricular els nostres fills a escoles com el Bell-lloc i Les Alzines són molt diversos». En aquesta línia, Marta Riera també va lamentar que la privatització «hauria comportat que moltes famílies es veiessin obligades a marxar de l’escola perquè no podrien assumir-ne el cost». A més, va celebrar que «les direccions de les escoles hagin preferit salvar el concert per a garantir que tothom hi tingui accés». Per la seva banda, la presidenta de l’AMPA de Les Alzines, Marta Bachs, va sentenciar que la demanda els avala, a partir d’on va recordar que «les escoles estan plenes».

Manca d’arguments

Amb tot, les presidentes dels dos centres educatius van lamentar que el departament d’Educació no hagi posat sobre la taula arguments «científics o acadèmics» per a retirar el concert. «No hi ha un rendiment baix per part dels alumnes o problemes a nivell psicològics derivats del model de diferenciació», va assenyalar la presidenta de l’AMPA de Les Alzines, Marta Bachs, que va assenyalar «trobar a faltar» arguments «vàlids». «Per què no podem seguir amb aquest model, que és el que hem escollit les famílies?», va reivindicar. «Els resultats acadèmics dels alumnes avalen el nostre model educatiu», va reivindicar Bachs. Amb tot, no creuen, però, que cap família «deixi d’escollir el Bell-lloc o Les Alzines per aquesta raó», ni tampoc que cap «vulgui marxar» per a estudiar en un altre centre educatiu.