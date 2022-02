La proposta diu que el règim lingüístic de l’educació bàsica es regeix per la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) i per les disposicions reglamentàries de desplegament en les quals s’estableix que la llengua catalana és la llengua de comunicació i vehicular de referència dins dels centres i en la relació amb l’entorn. L’objectiu és finalitzar l’etapa obligatòria amb el ple domini del català, el castellà i l’occità a l’Aran. Afirma però que els criteris per a l ‘organització de l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües i per al seu tractament i ús es determinaran, en el marc de l’autonomia de centres, tenint en compte la composició lingüística de l’alumnat i la realitat sociolingüística de l’entorn de cada centre .

Afegeix que es farà ús de les metodologies d’aprenentatge més adequades per a cada situació. Sobre l’autonomia de centres, els centres també disposaran un percentatge de l’horari que gestionaran de manera autònoma. Aquest esborrany s’ha fet arribar a les direccions dels centres educatius, que ara hauran de respondre una enquesta per si ho volen fer aportacions. I és que es tracta d’un document que no és definitiu i sobre el que encara s’està treballant. Tot plegat arriba en un moment on està la polèmnica per la sentència del 25% emesa pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el castellà a l’escola. Caldrà veure també com actuen les escoles davant d’aquesta decissió judicial.