La necessitat de mantenir el concert educatiu ha portat el Bell-lloc i Les Alzines a renunciar a un model que els ha acompanyat durant dècades. L’origen de l’escola Bell-lloc es remunta a finals dels anys 50, quan un grup de famílies -els Ribot, Nadal, Fàbrega, Betran, Masramon...-, supernumeraris de l’Opus Dei, van plantejar-se fundar un centre educatiu on els seus fills i els d’altres famílies poguessin rebre una formació sòlida tant a nivell cristià com acadèmic. Eduard de Ribot va ser un dels capdavanters d’aquest grup de pares, que es va constituir en patronat i que l’any 1961 ja tenia l’esborrany del projecte per crear un Centre Agrari. Els faltaven, però, uns terrenys on implantar-lo, fins que l’any 1964 van trobar una finca de 17 hectàrees en venda anomenada Can Pau Birol-Torre de Bell-lloc. En veure que podia ser el lloc idoni, les famílies es van unir per demanar buscar avaladors i poder demanar un crèdit.

Un any després, el 1966, el Bell-lloc va rebre la visita del fundador de l'Opus Dei, Josep Maria Escrivà de Balaguer, que hi tornaria l'any 1972. A poc a poc, l'oferta educativa del Bell-lloc va anar creixent. El curs 68-69 va començar a oferir el Batxillerat Elemental, nocturn i diürn, i el 69-70 es va convertir en el primer centre educatiu de les comarques gironines a impartir ensenyaments agraris. Des de llavors ha plogut molt, i les noves tecnologies, l'anglès i la robòtica poblen actualment les seves aules. Tot i això, el Bell-lloc assegura mantenir-se fidel a la seva filosofia. Uns quants anys més tard, l'any 1976, es replicava un model similar però enfocat a l'educació de noies. «Els promotors van ser pares de família animats per sant Josep Maria Escrivà, fundador de l'Opus Dei», expliquen a la seva pàgina web. La Institució Les Alzines pertany a la Institució Familiar d'Educació, un grup educatiu que actualment té tretze escoles a Catalunya i Balears que sumen més de 8.000 alumnes i 700 professionals de l'educació que atenen diàriament més de 5.000 famílies. Asseguren que el seu projecte «aporta una visió innovadora de l'educació fonamentat en l'humanisme cristià i l'atenció personalitzada, amb la finalitat que cadascun dels nostres alumnes arribin a ser persones íntegres, ciutadans solidaris i professionals competents».