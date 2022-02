Durant la pandèmia el calendari de visites a les escoles es va veure alterat de forma important. Molts centres educatius van haver de canviar els seus protocols d’accés i, per tant, no es van poder materialitzar les visites tal com es feien abans. Moltes escoles i col·legis van optar per fer visites virtuals o bé contactes amb videoconferències. Ara amb la tornada a una certa normalitat i amb les mesures sanitàries que encara són vigents es poden tornar a fer visites de manera presencial. Potser alguna família ja coneix el centre perquè algun seu altre fill ja hi està matriculat però per a molts pares i mares és molt important conèixer de primera mà les instal·lacions i sobretot el personal educatiu.

Sigui com sigui els diferents centres educatius han anat adoptant sistemes per fer les jornades de portes obertes. Per exemple, en algun cas el calendari s’ha allargat i les visites es poden concertar durant els mesos de gener, febrer i també març. Així d’aquesta manera es facilita i es garanteix l’accés a tots els pares i mares que ho desitgin d’una manera esglaonada i organitzada evitant la massificació. Molts centres han optat per mantenir les dues opcions de visita, sigui presencial o de forma virtual. En alguns casos es demana prèviament un registre. Si no es pot fer una visita de forma física i es vol mantenir una entrevista amb la direcció d’un centre o el seu cap d’estudis també alguns centres ofereixen aquesta possibilitat. Només cal contactar directament amb el centre i saber quins passos s’han de seguir. Cada col·legi o centre formatiu té el seu protocol per les jornades de portes obertes i, per tant, és bo contactar-hi directament. I finalment, també hi ha escoles que editen un fulletó informatiu amb la descripció de tots els serveis i instal·lacions que ofereix i que en la majoria de casos es poden recollir en cada centre. David Céspedes-Girona