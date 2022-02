Els sindicats educatius han anunciat aquest divendres que convocaran una vaga de cinc dies al març i han advertit que no començaran el curs vinent si el Departament d'Educació no es mou de la seva postura i segueix amb la seva "política immobilista".

Una representació dels sindicats ha passat la nit a la seu del departament en protesta pel canvi en el calendari escolar que ha anunciat Educació sense cap negociació prèvia. Dijous es van reunir amb la secretària general, Patrícia Gomà, i aquest divendres ho han fet amb el propi conseller. Tots dos ja els van transmetre que l'avançament en l'inici de curs és una mesura que es mantindrà.

La reunió entre les dues parts ha durat aproximadament una hora i ha arribat després de dies de crítiques creuades. Ahir ja es va produir una primera trobada amb la secretària de la conselleria, Patrícia Gomà, però els sindicats exigien veure's amb Cambray.

Aquesta trobada ha arribat aquest divendres i un cop finalitzada, els sindicats han abandonat la tancada però ho han fet per anunciar la convocatòria de cinc dies de vaga al març. Els dies encara estan per decidir.

La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ha afirmat que no desconvocaran ni un dels dies de vaga si la conselleria no entra a negociar sis punts: arribar al 6% del PIB en inversió, recuperar el poder adquisitiu, el calendari escolar, els nous currículums, el decret de plantilles, aconseguir una negociació real i la dimissió del conseller, l'estabilització del personal interí i laboral, l'FP pública i de qualitat i l'equiparació salarial. "No ens mourem d'aquí si no els negociem", ha manifestat a les portes de la conselleria.

Segura ha explicat que el calendari escolar ha estat la gota que ha fet vessar el got i el que ha "trencat" totes les relacions amb la part social. Ha acusat Cambray de tenir una actitud "prepotent i poc dialogant" i, fins i tot, "dictatorial". "Això no és democràcia", ha declarat.

Sobre el calendari en concret, ha insistit que s'ha fet la proposta sense negociar-la, el que ha considerat una actitud "impositiva". El sindicats esperen rebre el suport de la resta de la comunitat educativa en aquesta mobilització ja que sostenen que els punts que reclamen afecten a tothom.

D'altra banda, afirmen que el canvi en el calendari sí afecta els seus drets laborals. Des d'ASPEC, Lucía Aguilar, ha reivindicat que el professorat està esgotat i no té perquè perdre més condicions laborals. Lorena Martínez, d'UGT, ha afegit que la conselleria no ha sabut concretar on haurà de treballar el personal que finalitza contracte el 30 de juny o el 31 d'agost i per això ha dit que amb l'avançament dels nomenaments no es garanteix tot.

Cambray defensa la mesura i no dimitirà

Des de l'anunci del canvi en el calendari escolar, han sorgit veus demanant la dimissió del conseller. Cambray ha respost clarament que no dimitirà i ha defensat la decisió de modificar el calendari escolar perquè és bona per a alumnes i famílies i "no afecta" els drets dels treballadors. A més, ha assegurat que aquesta decisió no s'ha pres de forma unilateral sinó que s'ha fet "el mateix" que anteriors ocasions, amb un "procés participatiu" un cop feta la proposta de calendari.

En aquest sentit, el conseller ha indicat que fa anys que existeix el debat sobre modificar el calendari i ha reiterat que el mateix Consell Escolar havia fet fins quatre informes dient que les vacances estivals eren massa llargues. Un cop presa la decisió, Cambray ha dit que sí es pot negociar el com i s'ha obert a rebre totes les propostes que facin per "millorar" el plantejament inicial. "Diàleg i mà estesa", ha afirmat. Per vehicular-ho, ha proposat la convocatòria d'una mesa sindical "quan vulguin".

Ha tornat a criticar però les formes dels sindicats. D'una banda, els ha acusat de no presentar-se a una reunió de la mesa sindical convocada per aquest dijous i ha afirmat que l'ocupació no està justificada. A més, ha rebutjat que la retirada del calendari sigui un punt necessari per poder continuar parlant i ha criticat que en la reunió d'aquest divendres no li han fet cap proposta concreta.

D'altra banda, ha expressat la seva sorpresa perquè durant la reunió no li han traslladat la voluntat de fer vaga, també al març, per la sentència del 25% de castellà.

Un cop més, el conseller ha defensat que per transformar el sistema educatiu català cal prendre decisions i ha considerat normal que hi hagi "resistències" al canvi.