El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha rebutjat aplicar una moratòria d'un any a l'entrada en vigor de l'avanç de l'inici de curs que va anunciar, com li han demanat part dels membres del Consell Escolar de Catalunya (CEC) en un ple extraordinari aquest dilluns. En declaracions als periodistes després de la trobada, Gonzàlez-Cambray ha celebrat que els membres del CEC «en cap cas han demanat replantejar l'avanç, tothom està d'acord amb el què, hi ha unanimitat». El conseller ha defensat que «les transformacions no poden esperar» i que la decisió s'ha pres amb debat, consens i diàleg i comptant amb la informació necessària. Al seu torn, el president del CEC, Jesús Viñas, ha confiat que en el pròxim plenari de l'òrgan consultiu, previst per al 15 de març, es podrà aprovar el dictamen sobre el calendari escolar, després d'haver-lo debatut internament en diversos òrgans.

REBUIG DE SINDICATS I ASSOCIACIONS No obstant això, els sindicats i associacions educatives s'han mostrat «decebuts» pel rebuig a la moratòria: Xavier Díez, d'Ustec-Stes, ha titllat a Gonzàlez-Cambray d'inflexible --en les seves paraules-- i Teresa Esperabé, de CC.OO, ha apuntat que la Conselleria té el dret d'aprovar polítiques educatives però el deure d'escoltar la comunitat abans de prendre decisions. Pere Forga, d'Usoc, ha lamentat que el conseller tenia una oportunitat de fer passos cap al diàleg amb una proposta molt raonable i des d'UGT, Cristina Martín ha advertit que «la història per desgràcia no acaba aquí». Per part de les associacions, Pilar Gargallo, la presidenta de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, ha celebrat haver començat el diàleg sobre una mesura «altament equitativa» i ha dit que espera més moments de diàleg i menys de confrontació. Jordi de Carreras, de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (Affac), ha rebutjat que hi hagi hagut consens en el ple com ha defensat Gonzàlez-Cambray: «En el que hi ha hagut consens és en la moratòria, bastants membres l'han demanat». Per part de la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Escoles Lliures de Catalunya (Fapel), Josep Manel Prats ha demanat debatre més a fons la mesura: era partidari de la moratòria «perquè valia la pena donar-li més temps» al debat i ha lamentat haver de discutir-lo de forma comprimida --en les seves paraules--. NOMENAMENTS Un altre dels punts que s'han tractat en la reunió, segons fonts coneixedores, és si l'avanç de l'inici de curs al 5 de setembre en escoles i al 7 en instituts és suficient perquè els professors interins que comencen a treballar l'1 de setembre en el seu centre de destí s'adaptin. En aquest sentit, fonts de la Conselleria d'Educació han explicat que, aprofitant que cobren el mes de juliol i que s'han avançat els nomenaments a la fi de juny, s'està estudiant facilitar que els interins estiguin disponibles per als seus centres de destí ja al juliol, per a atendre reunions i començar a conèixer el seu futur lloc de treball.