Les escoles i instituts de Catalunya faran vaga aquest mes de març, els dies 15, 16, 17 (dimarts, dimecres i dijous) i el 29 i 30 (dimarts i dimecres) en protesta per les polítiques del Departament d'Educació, començant pel nou calendari escolar. Aquestes són les dates que han anunciat aquest dimecres els sindicats convocants (Ustec, UGT, CCOO, Aspepc, Intersindical, CGT i USOC) en un acte davant la seu de la conselleria, a la Via Augusta de Barcelona. Aquests dies de vaga, per tant, no coincideixen amb la del 23 convocada contra l'obligació del 25% d'ensenyament en castellà ni amb la del Dia de la Dona, el 8 de març.

El detonant de l'aturada ha sigut el nou calendari escolar per al curs 2022-23, anunciat sense prèvia consulta a la comunitat educativa i que el conseller Josep Gonzàlez-Cambray està decidit a mantenir. Suposa avançar l'inici del curs al 5 de setembre, en lloc de començar després de la Diada. El Govern addueix raons de pedagogia, d'equitat i de conciliació. Els professors opinen que no tindran temps de preparar bé el curs, ja que es quedaran sense aquella primera setmana de setembre que tenien. Educació replica que tindran les plantilles tancades un mes abans, al juliol, i que al setembre, com que hi haurà jornada intensiva, podran dedicar una hora diària després de les classes a acabar de preparar el curs. Solució totalment insuficient, segons els mestres, que assenyalen que tradicionalment aquells primers dies de setembre fan reunions de professorat, es traspassen informació d'alumnes i fan formació.

Malgrat que la comunitat educativa ha demanat a Cambray una moratòria d'un any, però ho ha rebutjat. L'associació de famílies aFFac assegurava fa uns dies, després d'una reunió amb el conseller, que els havia traslladat la seva disposició a reavaluar la mesura. No obstant això, Educació va desmentir categòricament que s'anés a revisar l'avanç del curs. aFFac basava la seva reclamació en la qüestió del menjador i de les extraescolars, activitats que en bona part dels centres públics organitzen les associacions de famílies. L'avanç del curs i la jornada intensiva de setembre els deixen fora. Temen, a més, que això no se circumscrigui només al setembre, sinó a la resta del curs.

Tot i que el calendari ha sigut la gota que ha fet vessar el got de la paciència, els sindicats de docents tenen més motius per convocar aquesta vaga de 5 dies. Un és el cas dels nous currículums competencials de primària, ESO i Batxillerat, que s'aprovaran a l'estiu i entraran en vigor al setembre; uns terminis que els professors consideren molt ajustats per aplicar-los amb garanties. Un altre motiu és l'exigència del nivell C2 de català per poder impartir classes a Catalunya. Les retallades, les ràtios, la sentència del TSJC del 25% en castellà o la interinitat són altres de les raons que han empès els sindicats a convocar aquestes jornades de protesta.

També critiquen a Cambray la seva poca disposició al diàleg i al consens. El conseller, per la seva banda, ha acusat els sindicats d'immobilistes i ha assenyalat que si fos per ells, les escoles continuarien tancades per pandèmia. El cert és que tots aquests canvis en polítiques educatives arriben de cop i en un moment en què el professorat està tocat per l'impacte de la pandèmia.