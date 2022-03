El degoteig d’instituts escola que es rebel·len contra la decisió del Departament d’Educació d’implementar l’horari partit a partir del curs vinent és constant.

L’institut escola Salvador Vilarrassa de Besalú va escollir ahir el seu element patrimonial més representatiu, el pont medieval, per a donar veu a la protesta. Els alumnes, les famílies i els professors del centre educatiu es van unir per a exigir el Departament d’Educació que els mantingui la jornada compacta. El director de l’equipament, Pep Invernó, va alertar que si no s’accepta el canvi, la jornada partida suposarà «la mort de l’ESO» a l’institut escola perquè els alumnes marxaran. I és que segons el coordinador pedagògic del centre, Adrià Ayats, el 30% de l'alumnat marxarà de l'institut escola si el Departament d'Educació no fa marxa enrere. De fet, Besalú es troba a pocs quilòmetres d’Olot, Banyoles i Figueres, i això fa que moltes famílies tinguin alternatives properes per matricular els seus fills en centres on s’apliqui la jornada intensiva.

Més enllà de la voluntat dels pares, Pep Invernó va recordar que quan es fa jornada partida suposa un fre en l’aprenentatge dels alumnes, ja que molts d’elles rendeixen molt menys a les classes que es fan a la tarda. Per altra banda, va afirmar que el centre no té prou espais com per oferir servei de menjador a tots els alumnes si es fa jornada partida. De fet, el director va assegurar que a dia d’avui ja es fan dos torns (un a dos quarts d’una i un altre a quan quart de tres) amb uns 160 alumnes al dia, quan la capacitat és de 60 persones per torn.

La manca d’espais també fa que amb la jornada intensiva a l’ESO, tots els alumnes de l’institut escola només coincideixin tres hores al dia. Això permet utilitzar espais que queden buits mentre altres cursos ja no fan classes i optimitzar així les aules al màxim.

Sense resposta d’Educació

Davant la proposta del Departament d’Educació de cara al curs vinent d’implantar la jornada partida al centre, fa tres mesos que la direcció de l’institut escola Salvador Vilarrasa va demanar reunir-se amb representants del Departament per a buscar una sortida. Ara fa un mes, la direcció del centre va insistir en fer la trobada. Malgrat tot, mai han obtingut resposta. El director va assenyalar que les formes d’Educació «deixen molt a desitjar» però va confiar en què després de la mobilització d’ahir estiguin disposats a buscar una data per a debatre aquesta qüestió.

De cara al futur no es plantegen més mobilitzacions, però no van descartar fer altres accions si el Departament d’Educació no vol escoltar-los. «Està clar que anirem tots a l'una, no defallirem i no farem jornada partida a l’ESO», va afegir el director.