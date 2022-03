La Universitat de Girona (UdG) acull aquest curs 442 estudiants de programes de mobilitat i intercanvi. Unes xifres rècord i que suposen un increment del 187% respecte de les dades del segon semestre de l'any passat i del 57% en relació al curs 2019-2020. En el primer semestre d'aquest any s’han rebut 218 estudiants i en el segon, 224 més. Això suma un total de 442 estudiants internacionals. Aquesta dada supera no només les xifres de la pandèmia sinó també les d’anys anteriors. A banda de la mobilitat dels estudiants, la UdG ha despertat l'interès de personal docent i investigador (PDI) i d’administració i serveis (PAS) de països no europeus associats al programa Erasmus KA-107.

En total, n'ha rebut una cinquantena procedents de països com Algèria, Brasil, Cambodja, Cuba, Filipines, Geòrgia, Ghana, Iran, Kènia, Malàisia, Marroc, Maurici, Mèxic, Mongòlia, Rússia, Seychelles, Sud-àfrica, Tunísia, Ucraïna i Vietnam. El febrer del 2020 es va aprovar l'estratègia d'internacionalització per part del Consell de Govern de la UdG. L'objectiu principal és incrementar la internacionalització de manera transversal a tota la universitat i, en especial, augmentar el nombre de mobilitats d'estudiants i personal a la universitat.