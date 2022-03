Quan els nostres fills i filles entren en l'etapa adolescent sabem que hi haurà molts canvis en les dinàmiques de família: la relació es distancia, no hi ha tanta comunicació, prefereixen passar més estona entre amics que amb nosaltres... Un dels grans canvis que experimenten els nostres fills i filles a la seva vida és l'aparició dels primers amors i de la sexualitat. Com a pares i mares hem d'estar preparats i hem d'estar oberts perquè els nostres fills tinguin confiança per explicar-nos aquest aspecte de la seva vida. Quan els nostres fills tinguin parella, se'ns presentaran diferents situacions a les quals ens haurem d'enfrontar. Entre elles està la qüestió de permetre al nostre fill/filla dormir al costat de la nostra parella a casa nostra. Hem de permetre això o no? Cada cas i cada família és diferent i dependrà de molts factors, entre ells la confiança que tinguem amb els nostres fills, tal com s'explica a 'Educar Es Todo', de Prensa Ibérica, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

CONFIANÇA I COMUNICACIÓ AMB ELS NOSTRES FILLS

Quan els nostres fills són adolescents, la relació amb nosaltres minva. És normal, necessiten allunyar-se de nosaltres per viure noves experiències i noves sensacions, experimentar canvis que acompanyen al seu cos i també al seu cervell. No obstant això, és essencial que siguem aquí per ells en tot moment. Fomentar la confiança amb el nostre fill és essencial per això. Com s'aconsegueix això? Havent treballat amb ells diferents aspectes els anys anteriors:

Posant límits clars, però respectuosos

Acompanyant les seves emocions

No fent servir etiquetes

No fent servir tècniques de manipulació emocional

Donant-los suport en els seus reptes i dificultats

No mentint-los

Escoltant-los

Així mateix, hem de fomentar la confiança i comunicació específicament en temes sobre l'amor i la sexualitat. El nostre fill pot tenir molta confiança amb nosaltres, però si nosaltres entenem el fet de tenir parella i tot el que comporta com un tema tabú, el nostre fill no es veurà capacitat per parlar-nos del tema, ens mentirà quan quedi amb ell o ella i ni tan sols ens plantejarà la possibilitat de conèixer a la seva parella.

EDUCACIÓ AFECTIU-SEXUAL

A vegades, pel tabú social que hi ha entorn de l'educació afectiu-sexual, sumat al fet que molts de nosaltres no rebem aquest tipus d'educació, creiem que educar en sexualitat significa exposar i donar via lliure als nostres fills perquè comencin a tenir relacions sexuals cada vegada més primerenques. Però això està molt lluny de la realitat.

Sense una educació afectiu-sexual, els nostres fills tindran menys confiança a l'hora de comentar amb nosaltres que té parella, i encara menys tindrà la confiança per demanar-nos si pot dormir amb ella a casa nostra. Aquesta educació els aporta informació i seguretat sobre les relacions de parella i la sexualitat. Així ho explica la sexòloga Lara Avargues. «Està comprovat que un abordatge de la sexualitat des de la infància, adaptada a l'edat i les inquietuds de la persona, aporta tranquil·litat i seguretat a l'hora d'abordar les situacions relacionades amb les conductes sexuals i evitar situacions que no es desitgen» al qual afegeix que «parlar de salut sexual és molt important perquè prevé les malalties de transmissió sexual, els embarassos no desitjats i es coneixen els mètodes anticonceptius. Però la salut sexual no s'ha de treballar generant emocions de culpa o de por».

És a dir, donar una educació afectiu-sexual als nostres fills no només generarà més confiança entre pares i fills, sinó que a més els empoderarà i els donarà una capacitat més gran per prendre les decisions adequades al voltant de la sexualitat.

HAIG DE DEIXAR QUE ELS MEUS FILLS DORMIN AMB LES SEVES PARELLES?

Llavors, permetem que dormin junts o no? Depèn de diversos factors i de la confiança que tinguem en la família. Us donem algunes claus abans que es presenti la situació per estar preparats.