Els menors fan servir un 36% més les pantalles que abans de la pandèmia. De fet, el temps que passen a les xarxes socials ha augmentat un 76% respecte el 2019. Només a TikTok, la seva xarxa social favorita, destinen 75 minuts al dia, i el consum d'aplicacions de comunicació (com WhastApp), ha augmentat un 49%. Són dades de l'informe Aplicaciones y menores: un año atrapados detrás de las pantallas, presentat per Qustodio, després d'analitzar els hàbits digitals de 100.000 famílies amb fills d'entre 4 i 15 anys a Espanya, els Estats Units i el Regne Unit.

'Educar Es Todo', de Prensa Ibérica, del mateix grup editorial que Diari de Girona, es pregunta si tenim raons per preocupar-nos o simplement ens estem alarmant en excés per una novetat que escapa del nostre control? Està el telèfon mòbil arruïnant a tota una generació? El Govern va incloure el 2018 les addiccions a les noves tecnologies en el Pla Nacional d'Addiccions, considerant-les «una 'substància' nociva per a la salut, comparable amb la droga o l'alcohol i on els més perjudicats són els joves d'entre 12 i 17 anys». I l'Observatori Espanyol de les Drogues i Addiccions alerta que el 27,8% dels menors presenten un ús compulsiu del mòbil.

COM EVITAR QUE EL NOSTRE FILL ACABI ENGANXAT A LA TECNOLOGIA

Tots els experts coincideixen que si volem evitar que el nostre fill acabi enganxat a la tecnologia, la millor eina és la prevenció. En aquest sentit, la Fundació ANAR ens ofereix a les mares i pares algunes pautes que podem posar en pràctica per evitar que els nostres fills acabin enganxats a la tecnologia. Aquestes són algunes d'elles: