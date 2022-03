Salt'Educa reclama desplegar un pla pilot amb mesures extraordinàries per combatre la segregació escolar al municipi. L'associació alerta que actualment hi ha un "xup-xup de fractura social" a Salt perquè no hi ha un repartiment igualitari d'alumnat vulnerable entre les escoles, tant entre les públiques com amb les concertades, i això fa les aules no reflecteixin la realitat social de la població. Mostafà Shaimi i Èlia Llinàs han assegurat que el Decret d'admissió i programació de l'oferta educativa encara no s'ha desplegat del tot i això perpetua les desigualtats. Salt'Educa llança la campanya 'Compartim poble, compartim escola' per lluitar contra prejudicis i garantir la igualtat d'oportunitats per als infants saltencs.