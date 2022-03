Uns 4.000 docents s'han manifestat aquest dimarts pel centre de Girona, en el primer dia de vaga convocat pels sindicats. Els marxants han carregat contra el Departament d'Educació per no tenir-los "en compte" i han demanat la dimissió del conseller Josep González-Cambray, a qui han fet responsable del "manteniment de les retallades". En aquest sentit, els sindicats han exigit un increment de la inversió i una retallada del nombre d'alumnes que hi ha a cada aula.

La manifestació ha sortit de tres punts diferents de la ciutat. Una columna, la més nombrosa, ha arrencat del pavelló de Fontajau, una altra ha sortit des de l'estació de tren de Girona i la tercera des de la zona industrial al sud de Girona.

Onada de professorat indignat indundant Girona. Cambray, parles amb tothom menys amb el "teu" professorat? Menys demagògia i més democràcia, l'educació pública s'ho val! No volem fer vaga, volem poder treballar amb dignitat i recursos! #prouimposicions #VagaEducació #Dia1 pic.twitter.com/v6SfJXQaBX — Andreu Vinyals (@avinyals) 15 de marzo de 2022

La vaga tindrà lloc de dimarts a dijous d'aquesta setmana i el 29 i 30 de març.

El Departament de Treball ha decretat uns serveis mínims a infantil, primària i ESO d’un docent per cada 3 aules, més del que, lògicament, demanaven els sindicats, i menys del que plantejava Educació (1 professor per cada 2 aules). Al servei d’acollida, menjador i extraescolars hi haurà d’haver un 50% de la plantilla. I a les escoles d’educació especial haurà d’estar operatiu el 50% del personal.

Les direccions de tots els instituts gironins se sumen en bloc a la vaga

Les direccions de tots els instituts públics gironins han acordat sumar-se en bloc a la vaga per criticar la "desconnexió" amb la Generalitat. Asseguren que al "desgast" que ja porten acumulat, s'hi sumen els canvis "imposats" pel Departament d'Educació, que veuen com "un menyspreu" a la seva feina i al professorat dels centres. Per fer sentir el seu malestar, han consensuat un document (que han subscrit les més de 70 direccions) on recullen tots els greuges. El faran arribar tant al delegat territorial com al conseller Cambray. "L'avançament del calendari en cap cas és una reivindicació laboral; simplement és que no tindrem temps de fer tot allò que cal abans d'engegar el curs", diu el portaveu de les direccions, Joan Cumeras.

Ball de xifres

El seguiment de la vaga de docents als centres públics de primària era del 31,3% a les 11 hores del matí, segons les dades comunicades pel 87,5% dels centres al Departament d'Educació. En el cas de secundària, el seguiment ha estat del 8,7%, segons han comunicat el 69,7% dels centres. Pel que fa als sindicats, la portaveu d'Ustec, sindicat majoritari, Yolanda Segura, ha dit que el seguiment és, provisionalment, d'un 60% en general, i s'ha queixat que els serveis mínims decretats per la Generalitat són molt alts. El sindicat de Professors de Secundària estima el seguiment al seu sector en un 75%.

Educació assegura que té voluntat d'arribar a un acord

El Departament d'Educació ha demanat als sindicats que tornin a la mesa de negociació perquè ha assegurat que té voluntat d'escoltar-los i arribar a un acord. Ho ha dit la directora general de Professorat, Dolors Collel, en declaracions a Catalunya Ràdio, qui ha criticat que els sindicats no s'han presentat a les tres darreres convocatòries. Collell ha assegurat entendre el cansament i la fatiga pandèmica que també han viscut els docents però ha lamentat que la convocatòria de vaga torna a recaure sobre els alumnes. Ha afegit que els canals de comunicació "estan oberts" i ha obert la porta a "buscar alternatives" a la compensació pels dies d'avançament del calendari escolar, que fins ara era la jornada intensiva al setembre.