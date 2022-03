Desenes de milers de professors (22.000 segons la Guàrdia Urbana, 40.000 segons CCOO i 60.000 segons USTEC) han col·lapsat aquest dimarts, primera de les cinc jornades de vaga convocades pels sindicats en protesta per les polítiques del conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, l'eix comprès entre la Diagonal, Muntaner i Via Augusta, que han quedat tallats al trànsit i convertits en una marea humana que ha confluït i desbordat el número 202 de la Via Augusta, seu d'Educació. La marxa ha sortit dels Jardinets de Gràcia i ha avançat per la Diagonal fins a arribar a les portes de la conselleria. «No són cinc dies de vacances. Són 10 anys de retallades», «Prou retallades, prou imposicions», «Cambray, menys discursos i més recursos», «No volem ensenyament en procés d'assoliment» han sigut algunes de les consignes més corejades, al·lusives a alguns dels motius de la vaga: les retallades o la falta de comunicació de Cambray amb la comunitat educativa.

Ja davant la conselleria, el cant «Cambray, dimissió». La porta de la seu d'Educació està protegida per agents de la Brimo dels Mossos d'Esquadra, cosa que ha molestat els manifestants. «Som docents, no delinqüents» i «menys policia i més educació» han sigut les respostes dels docents a la presència policial. En les seves converses mentre es manifestaven, molts docents coincidien a remarcar l'«error com una casa» de Cambray en gestionar els canvis en educació «posant-se en contra» fins i tot les direccions dels centres. Segons la Generalitat, el seguiment de la vaga ha sigut en la seva primera jornada del 31,3% als centres públics, d'acord amb les dades comunicades pel 87,5% dels centres. En l'ensenyament concertat, el seguiment és del 8,7%, segons les dades del 68,7% dels centres. Per contra, els sindicats eleven el seguiment al 75%. Els convocants han qualificat d'«històrica» la primera de les manifestacions. Era la que estava cridada a ser la més multitudinària, ja que s'hi han sumat les direccions de centres públics, fet inèdit i molt significatiu del malestar existent entre el col·lectiu, l'escola concertada i l'oci educatiu.

Reunió sense avenços

Malgrat l'èxit innegable de la mobilització, la jornada ha acabat sense avenços. Cambray ha convidat els representants sindicals a una reunió improvisada –que ha durat tot just 15 minuts– en el Departament, a la qual també han assistit diversos directors generals d'Educació. Però la reunió no s'ha traduït en cap acostament de posicions, sinó tot el contrari. Fins al punt que els sindicats han reclamat la mediació del president, Pere Aragonès, perquè consideren que el conseller «no és un negociador vàlid». Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha assenyalat que el conseller s'ha mantingut «en la seva línia d'immobilisme». «No ha volgut negociar res». Ho confirmava Teresa Esperabé, de CCOO: «No té voluntat de negociar». «Per això demanem al president que es reuneixi amb nosaltres per negociar aquesta situació de conflicte. Amb el conseller no es pot», ha reblat Segura.

Per la seva banda, Lorena Martínez, d'UGT, ha detallat que Cambray, com ja va avançar la setmana passada en una carta als docents, els ha dit que Educació preveu eliminar els terços de jornada i substituir-los per mitges jornades a partir del setembre i es treballa també en l'estabilització de plantilles, dues de les reivindicacions laborals dels sindicats. També els ha recordat la reducció de ràtios a P3. Però els sindicats no ho consideren ni creïble ni suficient. «Volem revertir les retallades, derogar el decret de plantilles i estabilitzar els interins, negociar des de 0 el calendari i els currículums, la llista és llarga», recitava Segura. «No cedirem ni un mil·límetre» avisa. «Que demostri que vol negociar», afegia Martínez. «Volem recuperar les condicions de treball d'abans de les retallades», remarcava Joan Alins, portaveu del sindicat de docents de secundària Aspepc, que advertia que «la gent no ho sap, però els nens catalans són els més mal atesos de tot l'Estat».

Poc abans, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, demanava als sindicats de professors que «tornin» a la taula de negociació i assegurava que el Departament «no s'ha aixecat mai» d'aquest espai. Plaja ha assegurat que el Govern comparteix algunes de les reivindicacions per millorar les condicions laborals dels docents, però ha lamentat que, després de dos anys de pandèmia i l'impacte que ha tingut en l'educació dels alumnes, «els principals perjudicats» de la vaga «tornen a ser els nens». «Volem demanar als sindicats que tornin a la taula de negociació. El Departament d'Educació no s'ha aixecat mai de la taula i els sindicats fa més d'un mes que han oblidat aquest espai. Per tant, la demanda és molt clara, demanem als sindicats que tornin a asseure's, que puguin treballar conjuntament amb el departament i millorar els drets laborals», ha indicat Plaja.

L'oposició demana a Cambray que negociï

L'oposició ha intervingut també en el debat per demanar a Cambray que s'assegui a parlar amb la comunitat educativa. La portaveu del grup PSC-Units, Alícia Romero, ha deplorat que el Govern hagi pres decisions en matèria d'educació de forma «unilateral». «Ells que constantment demanen diàleg haurien d'aplicar-se'l», ha etzibat. En la mateixa línia, el portaveu d'En Comú Podem (ECP) al Parlament, David Cid, ha demanat a Cambray que «dialogui» amb el sector per posar fi a la vaga d'aquesta setmana i que accedeixi a una moratòria d'un any en el canvi del calendari escolar. Segons el seu parer, Cambray hauria «de reflexionar» i prendre's la vaga com un «toc d'alerta» que evidencia el «malestar generalitzat» entre la comunitat educativa, que «necessita ser escoltada i no ignorada». Des de la CUP, Nogay Ndiaye, ha qualificat de «menyspreu» les paraules de Plaja davant una vaga «massiva» dels docents i ha exigit a Cambray que «negociï o dimiteixi». Aquest dimecres tindrà lloc la segona de les jornades de vaga. La manifestació sortirà a les 11.30 de l'estació de Sants i es dirigirà al recinte de Fira de Barcelona on a les 08.30 hores Cambray inaugura el Saló de l'Ensenyament.

Complement per a directors

Coincidint amb aquesta jornada de vaga, el Consell Executiu ha aprovat en la seva reunió d'aquest dimarts l'acord pel qual s'estableix el complement específic de reconeixement de la funció directiva per als directors dels centres educatius públics de Catalunya, que es fa efectiu de forma retroactiva des de l'1 de gener del 2022. El Govern ha de pagar aquest complement, previst en la llei d'educació de l'any 2009, després d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que determina que abonar-lo «no està subjecte a disposició pressupostària».