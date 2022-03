Les direccions de tots els instituts públics gironins han acordat sumar-se en bloc a la vaga per criticar la "desconnexió" amb la Generalitat. Asseguren que al "desgast" que ja porten acumulat, s'hi sumen els canvis "imposats" pel Departament d'Educació, que veuen com "un menyspreu" a la seva feina i al professorat dels centres. Per fer sentir el seu malestar, han consensuat un document (que han subscrit les més de 70 direccions) on recullen tots els greuges. El faran arribar tant al delegat territorial com al conseller Cambray. "L'avançament del calendari en cap cas és una reivindicació laboral; simplement és que no tindrem temps de fer tot allò que cal abans d'engegar el curs", diu el portaveu de les direccions, Joan Cumeras.