Un miler de docents s'han manifestat a Girona en la segona jornada de vaga. La marxa ha començat a la mateixa hora que compareixia el conseller Cambray per anunciar que els centres que vulguin podran continuar aplicant els currículums actuals el curs vinent. Els sindicats Ustec-Stes i la Intersindical ho consideren insuficient i critiquen que, de nou, el Departament decideixi sense dialogar amb els professionals ni la comunitat educativa. "No demanem una moratòria del currículum, sinó que sigui debatut i consensuat; sobretot amb els docents, que trepitgem aules cada dia", afirma la portaveu d'Ustec, Glòria Polls. Aquest segon dia de protesta, els lemes més corejats han tornat a ser 'no va de vacances, va de mancances' i 'Cambray dimissió'.

Al mateix moment que començava la compareixença del conseller d'Educació, arrancava la marxa pels carrers de Girona. La manifestació ha començat i ha acabat davant la seu de la Generalitat, a la plaça Pompeu Fabra, i ha recorregut l'avinguda Jaume I, la plaça Independència, el carrer Santa Clara i la plaça Catalunya. Com ja va passar ahir en la protesta que va aplegar uns 4.000 professors, segons dades de la Policia Municipal, els lemes més corejats han estat 'No va de vacances, va de mancances' i 'Cambray dimissió'.

El llistat de reivindicacions dels docents per revertir les retallades i garantir una educació de qualitat és llarga: reducció de les ràtios, increment de la inversió, estabilització del personal interí, un currículum transformador que estigui consensuat entre els diferents actors i diàleg a l'hora de prendre decisions, com ara la que afecta a l'avançament de l'inici del curs escolar. "La comunitat educativa s'ha sentit exclosa, som un col·lectiu menystingut perquè no hem pogut participar en decisions que són molt important i que afecten la nostra feina", ha afirmat la portaveu d'USTEC-STEs a les comarques gironines, Glòria Polls.

Mentre la manifestació recorria els carrers de la ciutat sota la pluja, el conseller ha afirmat que entén que l'aplicació dels nous currículums genera "trasbals" i malestar en la comunitat educativa i, per això, ha anunciat que no els vulguin aplicar el curs vinent no ho hauran de fer.

"Acaba de fer una modificació en la línia de les nostres demandes però, en qualsevol cas, havia de passar per la mesa de negociació i parlar-ne detingudament", ha criticat Polls que subratlla que no hi ha hagut diàleg amb la comunitat educativa un cop més. A més, sosté que aquest anunci del conseller "dona un pes a les direccions per poder decidir si implementar-lo o no que no podem acceptar de cap manera, no podem crear competències entre centres".

En aquest sentit, assevera que "donar instruccions clares" és "una responsabilitat que pertoca al Departament" i reclama que no sigui d'aplicació "fins que estigui ben debatut, parlat i consensuat". "Demanem això, no una moratòria, volem que el currículum sigui acordat amb la comunitat educativa, sobretot amb els docents que trepitgen les aules cada dia i saben les necessitats que hi ha", ha conclòs.

La portaveu d'Educació de la Intersindical a Girona, Núria Pastor, diu que la moratòria és "un primer pas" cap a una solució, perquè el currículum que proposa el Departament "no és negociat ni respon a les necessitats". Pastor espera que l'anunci d'aquest dimecres sigui un gest i que obri la porta a "asseure's a negociar".

Compromís de resposta

En paral·lel a la manifestació, els directors dels instituts públics gironins s'han reunit amb el delegat d'Educació, Adam Manyé. La trobada, que ha durat gairebé tres hores, arriba l'endemà que totes les direccions -més d'una setantena- se sumessin en bloc a la vaga i fessin arribar al Departament un manifest, signat pel 100% dels centres, on denunciaven la "desconnexió" amb el Govern.

El portaveu de les direccions dels centres de secundària gironins, Joan Cumeras, ha explicat que de la reunió n'ha sortit el "compromís" de respondre per escrit les diferents demandes que recull el manifest. I de fet, també ha dit que el mateix Cambray, mentre durava la trobada, ja n'ha respost una quan ha anunciat la moratòria del currículum.

"El que demanem és temps per poder fer les coses correctament i no de forma improvisada; per parlar, per dialogar i que s'escoltin els professionals en comptes de cants de sirena", ha concretat Cumeras. Pel que fa al paper de les direccions a l'hora de decidir si continuen aplicant o no el currículum el curs vinent, el portaveu reclama que també es tingui en compte la resta de la comunitat educativa.

"Les direccions hem de ser un element més; no ens creiem ni més importants ni menys que altres estaments de l'educació", ha dit Joan Cumeras, en referència als docents i als sindicats. "Les direccions de centre, no ho oblidem, també som docents; per tant, el que demanem és ser un actor més d'aquestes decisions que s'han de prendre", ha afegit.

Joan Cumeras, però, també s'alinea amb els sindicats quan diu que, més enllà del currículum, "encara hi ha moltes altres demandes pendents de respondre". "En tot cas, allò que necessitem és temps; no estem demanant treballar menys sinó millor", subratlla Cumeras. "Entenc que totes les mobilitzacions fan replantejar coses, i la sensació que tenim és que el conseller, amb l'anunci que ha fet avui, ha començat a escoltar aquest clam i a prendre alguna decisió", afirma. "Esperem que en breu respongui les altres que s'han plantejat des de tots els àmbits", ha conclòs.