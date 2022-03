La majoria del Consell Escolar ha votat a favor d’incloure una esmena al dictamen sobre el calendari escolar que inclogui una moratòria d’un any de les mesures que s’introduïen a l’ordre del curs, com el seu avançament i la implementació d’una jornada intensiva durant el mes de setembre. Els representants dels sectors que no són de l’administració han valorat positivament aquest fet, i han afegit que esperen que el departament i el conseller Cambray “respectin la seva opinió”.

D’altra banda, el president de l’òrgan, Jesús Viñas, ha recordat que es tracta d’un document que no és jurídicament vinculant pel Govern. La tramitació del dictamen complet sobre el calendari escolar s’ha aprovat amb 24 vots a favor, 18 en contra i 3 abstencions.

El plenari del Consell Escolar s’ha celebrat aquest dilluns al departament d’Educació, on durant pràcticament dues hores els diferents participants han debatut al voltant del dictamen del calendari escolar i han presentat diverses esmenes. Ara, després de les votacions, encara hi ha un període de 72 hores en les quals els membres poden emetre vots particulars.

La comissió de programació ja havia començat a treballar des del dia 15 de febrer amb un esborrany del projecte d’ordre. Davant de les crítiques per part de diversos membres del Consell a l’anunci que havia fet el Govern de la seva voluntat d’avançar l’inici de curs, el conseller d’Educació va comparèixer en el ple extraordinari del consell convocat el dia 21 de febrer amb l’únic punt d’informar sobre el calendari escolar. Posteriorment, la comissió de programació va elaborar una proposta de dictamen i la comissió permanent va decidir elevar-la al ple d’avui.

Tal com ha explicat l’òrgan, el dictamen recull tot un seguit d’aportacions diverses que no són de consens, amb indicació del suport específic que han obtingut, per tal que puguin ser considerades, si escau, per l’administració. D’aquestes aportacions sense consens general, n’hi ha que no estan directament relacionades amb el projecte d’ordre de calendari escolar específic i fan referència a qüestions com “la comunicació, l’oportunitat i la negociació”.

En aquest sentit, el seu president ha titllat la jornada de “complexa”, tot i que ha destacat que finalment s’hagi tirat endavant el dictamen. “Queda clar que en el tema de l’avançament hi ha un consens fort a favor, en si hi ha d’haver una moratòria, ha estat un suport que ha quedat aprovat per una majoria molt més simple”, ha detallat.

Tot i això, ha volgut subratllat que el Consell Escolar no és un “òrgan vinculant” ni “jurídic” i que serà l’executiu qui tindrà la darrera paraula en decidir si es manté l’avançament del calendari, i amb quines condicions.

Pel que fa als diferents sectors que no són de l’administració, han posat en valor que la majoria hagi votat a favor de la consideració d’una moratòria. “Esperem que la opinió del Consell Escolar es respecti, tal i com li portem demanant al departament d’Educació des d’un bon principi”, ha apuntat Jordi de Carreres, representant que l’aFFaC, que ha intervingut en nom de la resta de formacions i associacions.