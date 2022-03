La Coordinadora Obrera Sindical (COS), la Intersindical-CSC, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i el sindicat de docents USTEC han convocat per aquest dimecres, 23 de març, una vaga i protestes a Catalunya per la sentència que obliga a impartir el 25% de les classes en castellà i per defensar "els pilars d'una escola pública de qualitat i en català".

Estan cridats a la vaga treballadors de tots els nivells educatius, des d'infantil fins a universitaris, de l'educació pública i concertada catalana, a més dels estudiants d'institut i de les universitats. Al marge de les entitats convocants, la protesta compta amb el suport de la resta de sindicats de professors, del Sindicat d'Estudiants (ES) i de l'Associació d'Estudiants Progressistes (AEP). La protesta arrencarà sota el lema 'La seva sentència, la nostra lluita! L'escola en català! 23 de març, vaga per la llengua', segons han indicat els convocants, que han recordat que el pròxim 5 d'abril acaba el termini donat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per començar a aplicar la sentència i impartir en tots els col·legis catalans el 25% de les matèries en castellà. "Temps de descompte" Per això, els convocants han denunciat que "ens trobem en temps de descompte" i davant la urgència del calendari d'aplicació de la sentència, han criticat que la Conselleria d'Educació "encara no hagi dit què farà per garantir que el català continuï sent la llengua vehicular a les nostres aules". Així, han fet una crida a la 'conselleria' perquè "assumeixi totes les responsabilitats en la defensa de la llengua catalana i que es comprometi, amb mesures concretes, a preservar i blindar el model d'immersió lingüística" i han cridat al conjunt de la comunitat educativa a mobilitzar-se aquest dimecres. La Generalitat ha decretat per a aquesta ocasió els mateixos serveis mínims que per als aturs convocats contra les polítiques d'Educació: En l'educació infantil, en primària i secundària (de 3 a 16 anys) haurà d'haver-hi un docent per cada 3 aules.

En el cas de l'educació especial (de 3 a 16 anys) haurà de personar-se en el seu lloc de treball el 50% de la plantilla del centre.

Mateixos percentatges (50%) per als monitors de menjador, personal de cuina, servei d'acolliment així com serveis extraescolars i per a l'atenció dels alumnes amb necessitats especials.

En el cas de les guarderies també es fixen uns serveis mínims del 50%.

I en cada centre haurà d'haver-hi com a mínim una persona de l'equip directiu, és a dir, o bé el director, o bé el coordinador pedagògic, o bé el cap d'estudis o de secretaria.

Per al complex educatiu de Tarragona: 50% del personal de menjador i cuina, una persona de manteniment per torn i manteniment del servei habitual en infermeria i vigilància. Serà competència de la direcció dels centres determinar quins treballadors formaran part dels serveis mínims i deuran obligatòriament personar-se en els seus llocs de treball, independentment de si secunden o no els aturs.