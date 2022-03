Junts per Catalunya (JxCat) ha anunciat que fa marxa enrere amb el pacte per modificar la Llei de Política Lingüística que havien presentat al matí aquesta formació, ERC, PSC i Comuns. Els de Carles Puigdemont diuen que la proposta ha generat "rebuig" entre les entitats defensores de la llengua i la comunitat educativa, i per això trasllada als grups parlamentaris la "necessitat" de trobar un "consens majoritari imprescindible" amb aquests actors. La formació assegura que "des d'avui mateix" es posa a treballar amb ells per "bastir" el "nou consens", que, alerta, és "indispensable" per avançar en la tramitació de la proposició parlamentària.

Junts subratlla, també, que la immersió lingüística és "una eina de cohesió social i un tresor a preservar". I afegeix que els que "l'ataquen no volen més castellà a l'escola, volen menys català a tot arreu". I afegeix: "No fer res davant l'atac judicial no pot ser una opció. El consens que la va fer possible ha de fer possible preservar-la. L'objectiu hauria de ser regular el català a l'escola per impedir que el regulin aquells que el volen arraconar". Posteriorment, el líder del partit, Carles Puigdemont, ha expressat a través de Twitter que el català "és i ha de continuar essent la llengua vehicular de l'escola". Per això, ha afegit, "no s'hi poden obrir més escletxes que l'afebleixin". I ha continuat: "Hem d'aturar la feina bruta de la justícia espanyola: a les escoles i a les nostres institucions. I l'escola és una institució fonamental". ERC lamenta que un acord "treballat, negociat i transaccionat durant dies", es vulgui "dinamitar". Els republicans mantenen que el pacte és "sòlid" i "el més raonable per garantir el model i l'ensenyament en català", i per això lamenten que ara es vulgui "posar en perill". "Ens sorprèn que en unes hores puguin despenjar-se d'un bon acord, de consens, que defensa el català i la immersió lingüística. És una irreponsabilitat actuar d'aquesta manera. La defensa del català ha estat i és una qüestió de país. I per ERC sempre ho serà", reblen els republicans.