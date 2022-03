S'entén la solidaritat com la presa de consciència de les necessitats dels altres i el desig de contribuir i col·laborar per a la seva satisfacció. Possiblement, és un dels valors que més ens agradaria que desenvolupessin i practiquessin els nostres fills. La bona notícia és que podem contribuir a això. Comencem? «La solidaritat es contagia», assegura el Pare Ángel. «És molt fàcil transmetre als fills els valors a través de l'exemple». D'aquesta reflexió entenem que la solidaritat dels nostres fills dependrà, en gran part, de com siguem de solidaris nosaltres. Sembla raonable. Els nens aprenen per imitació. Si veuen en el seu entorn comportaments solidaris, serà fàcil que ells també els tinguin. Per tant, la principal manera d'inculcar als nostres fills la solidaritat serà exercint-la. Però hi ha altres formes complementàries d'aconseguir-ho.

Com transmetre'ls el valor de la solidaritat? Us donem aquestes claus. Ser solidari no és només ajudar als qui més ho necessiten. Els comportaments solidaris han de donar-se a tots els nivells. Que ajudin al pare i la mare o als seus germans és una bona manera de començar. Explicar-los que existeix una altra realitat diferent de la seva (nens que no tenen menjar, o no poden anar al col·legi) i fer-los veure els afortunats que són. D'aquesta manera, estimularem en ells el valor de la gratitud. En situacions quotidianes en les quals el nostre fill es mostri poc solidari, provocar la seva reflexió amb frases com: «si això t'hagués passat a tu, t'agradaria que et tractessin igual?, com et sents quan et fan això a tu?». Realitzar al costat d'ells petites accions solidàries, com per exemple: donar aliments, ajudar una persona gran a travessar el carrer... i preguntar-los després com s'han sentit després d'haver ajudat a una persona que ho necessitava. Nombrosos estudis demostren que ser solidaris ens fa més feliços, i que això és a vegades el que mou a la gent a ser-ho. Viatjar a altres països. Els ajudarà a conèixer de primera mà que hi ha persones i cultures diferents de la seva i que són igual de respectables. Ensenyar-los a posar-se en el lloc de l'altre. Per exemple, fent-los preguntes com: «com creus que s'haurà sentit aquell nen quan ningú ha volgut jugar amb ell a l'hora del pati?», per exemple. Combatent gestos, actituds i conductes egoistes o intolerants que veiem en ells. Apuntant-los a activitats extraescolars en equip: futbol, bàsquet, gimnàstica rítmica... Parlar-los del que està bé i malament i de què podrien fer ells per ajudar. Per exemple, davant una notícia que heu vist junts a la televisió en la qual es mostra una injustícia. Llegir-los contes o mostrar-los pel·lícules que fomenten valors com la generositat, l'amistat, la humilitat...