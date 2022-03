La Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines lamenta que un any més es permeti la presència de l'exèrcit espanyol a la fira Expojove. El conjunt d'entitats solidàries recorden que hi ha una moció aprovada per unanimitat a l'Ajuntament de Girona que rebutja que hi sigui present i diverses resolucions parlamentàries, com ara la del setembre de 2020 que insta a evitar la presència de cossos armats en activitats educatives. Per altra banda, la plataforma creu que és "especialment alarmant" que hi hagi l'exèrcit aquest 2022 perquè "es normalitza la guerra, la violència i la indústria militar" mentre el conflicte entre Rússia i Ucraïna encara està obert.

El retorn de l'Expojove a Fira de Girona ha suposat també el retorn de l'exèrcit espanyol com a un dels expositors d'aquesta fira sobre futur professional enfocada a joves i adolescents. Els organitzadors de la fira preveuen que hi participin més de 6.500 persones. La Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines ha anunciat el seu rebuig a aquest estand perquè consideren que contribueix a encoratjar els discursos bel·licistes i normalitza la guerra i la violència.

Per altra banda, acusen a l'exèrcit espanyol de venir a l'Expojove per reclutar joves desobeint diverses resolucions parlamentàries i una moció de l'Ajuntament de Girona en contra. El text aprovat per unanimitat per tots els regidors de l'Ajuntament de Girona el març del 2019 rebutjava la presència de l'exèrcit en aquesta fira. En la mateixa línia, el codi ètic de Fira de Girona recull que en els actes que s'hi organitzin no es permetrà l'assistència d'expositors que "vulnerin els valors i principis de la cultura de la pau, la defensa de la igualtat i els drets humans".

La Coordinadora també apunta que la Llei de Foment de la Pau de 2003 i la Moció sobre la desmilitarització de Catalunya aprovada el 2016 pel Parlament també contradiuen la presència de les forces militars en el saló gironí. Per últim, la plataforma d'entitats apunten que el 18 de setembre del 2020 el Parlament de Catalunya va aprovar una resolució en què s'instava a evitar la presència de cossos armats en activitats educatives.

Per això lamenten que l'Ajuntament de Girona i Fira de Girona hagin acceptat la sol·licitud de l'exèrcit espanyol per posar un estand a l'Expojove d'enguany. La Coordinadora creu que és incoherent que l'ajuntament promogui Girona com a ciutat educadora mentre hi hagi l'exèrcit a l'Expojove.

A més, creuen que la presència de l'exèrcit d'aquest any és "especialment alarmant" tenint en compte el conflicte entre Rússia i Ucraïna. Els portaveus de les ONG gironines creuen que "la solució no ha de passar per enviar armes al front ni per normalitzar l'exèrcit com a sortida professional pels nostres joves". Per això demanen a les institucions que deixin de "normalitzar la guerra, la violència i la indústria militar".