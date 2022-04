El Departament d’Educació va advertir ahir que no pot anar més enllà amb les propostes que ha fet als sindicats educatius per a arribar a un acord.

La directora general de Professorat, Dolors Collell, va assegurar que el Departament d’Educació està d’acord amb la reversió de les retallades però argumenta que no es pot fer de cop. Per això, va defensar que han fet les propostes que permet la realitat pressupostària. Segons la directora, la proposta que els va fer arribar dimecres inclou avenços «importants», en concret, l’avançament un curs de la reducció d’una hora lectiva per als docents d’Infantil i Primària, és a dir, a partir del 2023, però va afegir que no es pot avançar al curs vinent, com exigeixen els sindicats. Ho va justificar assegurant que hi ha una «dificultat tècnica» i també pressupostària. «Els límits són els que són», va afirmar, alhora que va demanar als sindicats que es moguin i tornin a la mesa sectorial, després que ahir no s’hi presentessin per considerar la mesura insuficient.

A més, Collell va defensar que Educació s’ha mogut en les diferents propostes que ha fet als sindicats durant els darrers dies i per això els va demanar el mateix gest. Amb tot, va confiar en arribar a un acord: «Sabem que el col·lectiu docent sap estar a l’alçada i entendre les circumstàncies».

Per la seva banda, la secretària de la Federació d’Educació de CCOO, Teresa Esparabé, es va mostrar crítica amb «el temps i la forma» de la proposta del Departament d’Educació, lamentant que s’assabentessin de la proposta «a cop mediàtic» abans que com a sindicats. A més, va afegir que «ha d’haver-hi propostes més tangibles».