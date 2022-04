Els estudiants gironins Pol Martí i Jan Gratacós, alumnes de 2n de Batxillerat del Col·legi Bell-lloc, s'han classificat per a participar en la final de l'Olimpíada Espanyola d'Economia, que es disputarà del 20 al 22 de juny a la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

Abans d'arribar aquí, però, els dos joves van començar competint en la fase local, organitzada per la Universitat de Girona. L'examen va comptar amb la participació de 68 alumnes de centres educatius d'arreu de la província de Girona i va avaluar els coneixements d'economia de l'alumnat, a partir de la matèria impartida a Batxillerat. Un cop superat i amb el bitllet de la final a la butxaca, l'estudiant Pol Martí revela que la fórmula que els està ajudant a preparar l'examen és tastar les proves dels anys anteriors. "El que estem fent ara és treballar a partir dels exàmens proposats en edicions anteriors, i si ens sorgeixen dubtes els resolem amb l'ajuda del professor", explica. I és que ell, confessa Jan Gratacós, ha estat el seu gran aliat. "Ens ha donat pautes per a superar les proves amb èxit", afirma.

Tot i l'ajustada agenda dels dos estudiants, entre l'activitat acadèmica (amb la pressió afegida d'estar a les portes de la Selectivitat) i els entrenaments esportius, han hagut de trobar temps per a preparar la final. "Aprofitem les tardes lliures per a dedicar unes hores a preparar els exercicis", explica Gratacós. I és que el temari, admet el professor d'Economia de l'Empresa del centre, Jordi González, és ampli. "El proper pas serà fer sessions conjuntes per a acabar de repassar el temari, hem d'aprofundir en els conceptes i buscar no fallar", sentencia. Tots tres, però, ho viuen amb optimisme. "Creiem que tenim opcions, hem treballat molt i estem esperançats", reconeix Martí. Els nervis, però, han decidit deixar-los fora. "Estem contents i satisfets del nostre resultat i ho estem vivint com una gran experiència, ara volem gaudir de la final i fer-ho el millor possible", detalla Gratacós. Un orgull que també viu el seu professor, que confessa que des del 2017 el Bell-lloc ha tingut representació en la final de la competició. "Sento que he fet la feina ben feta, i quan sumes talent, rigor, esforç i constància, els èxits sempre arriben", assegura el docent.

Amb tot, els dos alumnes ja tenen clar que el seu futur professional tindrà relació amb l'economia. Mentre que Pol Martí s'ha decantat pel grau en International Business Economics, Jan Gratacós ha optat pel d'ADE.