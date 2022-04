La mascareta dins les aules ha deixat de ser obligatòria. Des d'aquest dimarts, després de la publicació de la resolució al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), els alumnes de primària i secundària ja no cal que la portin. «Aquest matí per fi ens hem tornat a veure les cares amb tots els de la classe, l'últim cop va ser a tercer», recordava Gil Guadall, alumne de 5è de primària a l'Escorial de Vic. Després de dos cursos, la gran majoria dels alumnes ha escollit començar el tercer trimestre sense la mascareta i retornar a la normalitat prepandèmia. El fet que els mestres l'hagin de continuar portant fins demà, en canvi, s'ha viscut amb indiferència. «Ja no ve d'un dia», ha dit David Muntadas, director de primària.