Les concentracions elevades de diòxid de carboni sobretot en espais tancats comporten greus problemes a la salut. A més, aquestes concentracions han estat un dels principals factors del canvi climàtic. Ara, el Laboratori d'Enginyeria Química i Ambiental de la Universitat de Girona ha trobat una solució per convertir aquestes concentracions nocives per la salut humana en un recurs potencial per a determinades indústries. El LEQUIA té dos projectes engegats que s'encarreguen de capturar el CO2 i després transformar-lo en un recurs que habitualment les indústries obtenen a partir del petroli. El primer dels projectes es titula ATMESPHERE i utilitza tecnologies microbianes per convertir el CO2 en caproat. Es tracta d'un compost que es fa servir molt sovint a la indústria química, farmacèutica o alimentària i que es produeix a partir de petroli. Fins ara només s'ha aconseguit crear aquest caproat en concentracions i graus de proesa molt baixos. El projecte vol fer un pas endavant cap a la comercialització a partir de la implementació del concepte de bio-refineria sostenible. Aquest concepte consisteix a produir selectivament el caproat d'alta puresa a través de la transformació del CO2. El projecte està liderat per Paolo Dessi, doctorat en tecnologia ambiental per la Universitat Tecnològica de Tampere (Finlàndia). Convertir el CO2 en combustible per avions Per altra banda, el projecte MICRO-BIO process investigarà com capturar el CO2 que hi ha en ambients interiors per convertir-lo en hexanol, un producte que es pot utilitzar per a combustibles d'avions. Aquesta investigació està dirigida per Luís Rafael López, doctorat en Ciències i Tecnologies Ambientals per la UAB. La recerca parteix de la base d'una plataforma que captura CO2 d'ambients interiors i segueix una conversió en hexanol a partir de processos sostenibles i neutres de carboni. El projecte permetria eliminar concentracions de CO2 d'espais com escoles, oficines o vehicles de transport públic. Els dos projectes de la UdG fan una conversió del diòxid de carboni a través de microorganismes, aigua i una petita quantitat d'electricitat que prové de fonts renovables. Actualment, les tecnologies electromicrobianes han donat bons resultats, però encara cal més recerca abans no arribin a comercialitzar-se. Amb els dos projectes d'investigació el LEQUIA vol aplicar els principis d'economia circular, en què un residu es pot convertir en un recurs a través d'un procés de revalorització. Els projectes ATMESPHERE i The Micro-Bio Process s’estan desenvolupant en aquests moments al LEQUIA i són finançats a través del prestigiós programa d’ajuts postdoctorals “Marie Sklodowska Curie” de la Comissió Europea, amb una durada de dos anys.