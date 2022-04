Una setantena d'empreses han confirmat la seva participació a la setena edició de la Fira d'Ocupació TreballemGi, que se celebrarà el pròxim 4 de maig i que es mantindrà en format exclusivament virtual. Els organitzadors han decidit continuar fer-ho online tot i l'aixecament de les restriccions perquè el sistema ha funcionat i els ofereix més possibilitats. Durant tot el dia, les empreses podran accedir als currículums dels aspirants, a les sessions informatives sobre els ajuts a la contractació del Programa Integral de Qualificació i Treball (PICE) i del SOC. A la darrera edició, també en format virtual per la pandèmia, hi va haver 558 inscrits i 287 ofertes de feina que van oferir 53 empreses participants.

La jornada permetrà als joves trobar nombroses ofertes de feina i, a més d'adreçar-se directament a les empreses, podran participar en tallers de preparació d'entrevistes laborals, d'elaboració de currículums i de continguts digitals, entre d'altres.

A la fira també s'hi explicaran quins són els ajuts destinats a fomentar la creació de llocs de treball per a la contractació de joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. En cas que durant la fira es tanqui un contracte de sis mesos a jornada completa, l'empresa es podrà beneficiar d'un ajut de 4.950 euros.

Els joves poden consultar les ofertes laborals, les empreses participants i el programa d’activitats a la web www.treballemgi.cat, on també podran inscriure's com a participants o aspirants a alguna de les ofertes. Enguany i per primera vegada, la fira s'ha promocionat a través de la xarxa social Tik Tok.

Les últimes edicions de la fira que van ser presencials van ser les del 2018 a Girona, Blanes i Figueres i la del 2019, a Girona. En aquestes edicions presencials es va comptar amb més de 2.428 assistents, 184 empreses amb 498 ofertes. I les dues edicions anteriors, 2020 i 2021, en format virtual, van tenir més de 126.000 visites, 89 empreses amb 462 ofertes i 2.797 entrevistes de feina.

La fira està organitzada per la Cambra de Comerç de Girona en el marc del Programa PICE, i compta amb la col·laboració de la Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Girona i del Servei d’Ocupació de Catalunya, i és finançada pel Fons Social Europeu.