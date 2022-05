El curs escolar està a punt d'acabar. Cal començar ja a pensar en les vacances dels nostres fills i filles però sense renunciar a la seva formació combinada amb la diversió o la pràctica esportiva. Per això coneix aquesta oferta de set casals i cursos d'estiu ideals pels teus fills i filles pensada perquè l'experiència es converteixi en un estiu inoblidable i una autèntica aventura.

Can Vilallonga, un espai per convertir-te en un petit naturalista

Del 27 de juny a l'1 de juliol Can Vilallonga, un equipament del Consorci de les Gavarres, ofereix un casal d'estiu per a infants per poder descobrir aquest paratge i jugar a la natura. Els participants podran experimentar com es vivia a les Gavarres aprofitant els recursos que dona el bosc i l'aigua que es fa arribar fins a Can Vilallonga des d'una mina mitjançant aqüeductes que encara es preserven.

El casal permetrà als nens i nenes convertir-se en petits naturalistes aprenent a partir de l'observació, l'experimentació i el joc. Al casal es podran fer activitats molt diverses com remenar la bassa del riu per descobrir qui hi viu, assistir a un anellament d'ocells científic o algun alliberament a la fauna, construir amb fang i palla, fer cabanes al bosc, jugar i crear amb elements naturals i tot un munt de més coses! En definitiva, un casal de petites dimensions on els infants marquen el ritme en un entorn idíl·lic, enmig de la natura i per viure sense presses i gaudint de la llibertat.

L'horari és de 9 del matí a 3 de la tarda -el dinar es porta de casa- i està pensat per a infants de 5 a 12 anys. Les places són limitades.

Acadèmia theNest ofereix un espai d'esbarjo i immersió lingüística

Del 27 juny al 29 de juliol, theNest ofereix a Girona un espai adreçat a infants d’entre 5 i 12 anys, separats en grups d’edats segons demanda de màxim 7 alumnes. L’horari és de 9 del matí a 3 de la tarda, amb horaris flexibles pels pares i mares que els hagin de portar més aviat o més tard i amb servei d’acollida. Es treballarà una petita estona del matí per continuar amb les rutines però més relaxades, i es complementaran amb activitats lúdiques aptes per a tots els públics!

A theNest tenen molt clar que l'estiu és una època en la qual els estudiants es mereixen un descans i gaudir d'estones lúdiques. Però també és important aprofitar les vacances per reciclar-se i, a la vegada, passar-s'ho bé. El casal s’estructura per setmanes, i cadascuna es treballa una temàtica diferent: tecnologies i robots, activitats artístiques, ciència, experiments sensorials i esport; totes elles sempre amb l’objectiu principal d’esbarjo. Les activitats alternaran l’idioma del país i l’anglès, el qual l’efectuarà la professora i dinamitzadora Grace, nativa de Cheshire, Anglaterra. Així es pot oferir una experiència més completa i es pot tenir una petita immersió lingüística!

Saint George's School organitza un casal d'estiu en anglès

Saint George's School de Fornells de la Selva ha preparat per a aquest estiu l'anomenat Summer School, un casal d'estiu d'immersió lingüística en anglès. Les dates escollides són del pròxim 27 de juny al 22 de juliol i tindrà lloc de les 9 del matí a les 5 de la tarda. Aquesta és una activitat que està concretament dirigida a nens i nenes amb edats compreses entre els 3 i els 13 anys.

La proposta que presenta té com a eix vertebrador la immersió lingüística en anglès i per aquest motiu les activitats es fan en aquesta llengua. La diversió està assegurada, ja que els infants tindran la possibilitat de prendre part en activitats educatives, lúdiques, esportives, aquàtiques i tecnològiques i, a la vegada, iniciar-se o perfeccionar la llengua anglesa. Per garantir-ho, el casal comptarà amb professorat nadiu i estan programades i dirigides pel professorat del Saint George's School.

El casal ofereix serveis de menjador i per facilitar la mobilitat també transport a diferents punts com Vic, Olot, Banyoles, Figueres, a la costa, Girona i Lloret.

Per a més informació i per formalitzar les inscripcions cal dirigir-se a la web de l'escola o al telèfon 972476065.

Mas Llop, un marc incomparable per a unes colònies en anglès

Sota la direcció del col·legi Saint George's School, el Mas Llop de Caldes de Malavella serà l'escenari d'unes colònies d'estiu batejades amb el nom d'English Summer Camp 2022 i on evidentment la llengua anglesa serà la protagonista. Serà, però, un aprenentatge diferent, ja que es combinarà amb activitats d'esport i aventura que faran que els participants gaudeixin d'una gran estada.

Les colònies s'han estructurat en dos torns: del pròxim 26 de juny al 9 de juliol i del 10 al 23 de juliol i estan pensades per a nens i nenes amb edats compreses entre els 6 i els 12 anys. El Mas Llop està situat en un marc incomparable amb unes instal·lacions de gran qualitat, amb una capacitat total de 180 persones, espais d'esbarjo interiors i exteriors i tot plegat en un entorn natural i amb un complet equipament esportiu. Les activitats que es porten a terme són molt variades, es reparteixen al llarg del matí, tarda i nit, i estan orientades en l'aprenentatge de la llengua anglesa tot i que compten amb l'al·licient de poder practicar activitats esportives a l'exterior, esports d'aventura i natació i activitats aquàtiques, entre moltes d'altres.

Casal Equus Empordà, pels amants de la natura

El Casal Equus Empordà vol fomentar els valors de la cooperació, els cavalls, la natura, la connexió amb el medi natural i aprendre, entendre, comunicar i fer jocs i excursions amb cavalls. És sense cap mena de dubte un casal dirigit als amants de la natura i els cavalls que no es basa únicament en aprendre a muntar sinó a saber comunicar-se amb els animals, cuidar-los i entendre quines són les seves necessitats. Això només es pot aconseguir amb el treball a través del joc i l'equip. Per aquest motiu és fonamental, treballar amb grups reduïts. De fet, l'activitat està pensada per a un màxim de quinze participants per casal. El casal està obert a nens i nenes de 4 a 12 anys i l'horari és de 9h del matí a les 13h o bé de 9 del matí a 16h. Es fan diversos torns durant l'última setmana de juny, tot juliol i agost.

Els participants aprendran valors tan essencials com aprendre a comunicar-se amb els cavalls i entendre com es relacionen. Els nens i nenes podran practicar exercicis de pista, salts i es divertiran amb els Pony Games. Es faran sortides i excursions per la muntanya i quan la calor apreti els infants podran gaudir de la piscina per a refrescar-s'hi. Les instal·lacions de l'Equus Empordà estan situades al Camí de Ca l'Escolpeter s/n d'Albons.

English Summer Camp a Les Alzines donant la "volta al món"

Del pròxim 27 de juny al 29 de juliol, Les Alzines de Girona ofereix, a Palau i en un entorn envoltat de natura, un curs d'estiu adreçat des de maternal fins a les alumnes de 1r d'ESO. L'estiu és un moment per descansar i convertir l’escola en un entorn diferent, amable i, sobretot, de convivència amb els companys i companyes.

Serà un estiu en què podran “viatjar pel món”, conèixer diferents cultures, idiomes, paisatges, menjars, climes… amb activitats diferents en què aprendran d’una altra manera. L'escola es convertirà en molts racons d'arreu del món amb molts i diversos escenaris on els participants seran els autèntics protagonistes i viuran moment inoblidables com si fossin Phileas Fogg. Serà una aventura per créixer com a persones! Amb jocs, piscina, esport, anglès, experiments, deures d'estiu, tallers i moltes activitats educatives. Una aventura per ser autèntica, creativa, valenta… i tal com diuen des del centre, una aventura perquè –també a l’estiu– família i escola l’acompanyarem en el seu creixement.

Maristes de Girona, propostes educatives, esports i jocs

Des de Maristes Girona us conviden a participar en les seves activitats d'estiu on els participants gaudiran d'un espai de lleure de qualitat i adquiriran competències i habilitats personals.

En un marc distès a través del joc, de l'esport i de propostes educatives diverses, es viuran valors fonamentals com l'amistat, la solidaritat, la diversitat i es reforçaran hàbits i conductes saludables.

Els nens i nenes xalaran en temps de lleure amb propostes de qualitat i continuaran aprenent i creixent junts com a persones. Aprendran i gaudiran de l'esport amb intensitat, rigor i passió. Es fomentarà el treball en equip on la llengua anglesa s'introduirà de manera natural i divertida a través del joc.

Per això, des de Maristes es proposen tot un ventall d'activitats: curset de natació, tallers, jocs d'aigua i cooperatius, teatre i animació, esports i sortides.

La seva infraestructura és privilegiada i àmplia: espais amb ombra, patis exteriors, pavelló, gimnàs, teatre i aules d'informàtica, entre d'altres.

L'escola compta amb personal titulat i amb experiència qualificada, seleccionats i contractats des de la mateixa escola.

Us hi esperen, amb tot això i molt més!