La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació ha obert el període de matriculació per participar en diverses formacions sense cost pels alumnes, ja que estan subvencionades al 100% per fons europeus. Des d'ara i fins al mes d'octubre, s'oferiran un total de 28 cursos, tretze dels quals en l'àmbit de la infermeria, i d'altres de matèries tan diverses com el comerç electrònic, la violència masclista, els esdeveniments en l'àmbit de l'hostaleria o el suport emocional a persones malaltes i les seves famílies. En el següent enllaç pots consultar el llistat de cursos que tenen la matrícula oberta.

D'entre els 28 cursos, cal destacar que hi ha previstos 13 de l'àmbit de la infermeria: "Atenció infermera en un servei d'urgències", "Tècniques infermeres avançades a malalts crítics", "Cures infermeres al pacient cremat", "Malalts terminals i cures pal·liatives", etc. A més, aquest estiu, la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació inicia 12 nous cursos que es posaran en marxa entre els mesos de maig i de juliol. Un dels que ha obtingut millor resposta és el d'"Iniciació a la Ventilació Mecànica", que s'adreça a persones graduades o diplomades en Infermeria o estudiants de 4t i que té com a objectiu formar l'alumne sobre el tipus d'aparells, modalitats i valors que es fan servir per administrar oxigen al malalt.

També destaca el curs d'"Iniciació a l'Organització d'Esdeveniments en Restauració i Hostaleria", que té com a propòsits planificar i promocionar esdeveniments, crear patrocini, coordinar la celebració d'aquests o realitzar-ne la valoració final. Per a qui tingui inquietuds en el camp de les vendes, s'ofereix el curs "Negociació i Tancament Eficaç de Vendes", on l'alumnat aprendrà tècniques efectives de negociació comercial per al tancament de vendes. A més d'estructurar una negociació, s'oferiran tècniques per trobar sempre opcions favorables durant la conversa o enfocar el tancament més positiu per ambdues parts.

Les altres novetats formatives que presenta la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació són els cursos de: "Comerç electrònic i Botiga virtual", "Violència Masclista: Eines d'Intervenció Socioeducativa", "Resolució de Conflictes", "Gestió de Projectes d'Implementació de CRM", "Rehabilitació Energètica en els Sistemes Passius dels Edficis", "Eines per la Certificació Energètica d'Edificis", "Qualitat i Seguretat dels Pacients", "La Comunicació entre el Professional Sanitari i el Malalt i Família", "Maneig de Càrregues i Mobilitació de Pacients", "Community manager" i "Posicionament web SEO/SEM"

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i finançada pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19.