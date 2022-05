Educació i Salut han aprovat una nova instrucció que permet a partir d'ara que els grups bombolla es puguin barrejar als centres educatius, tant a l'exterior com a l'interior. Sí que recomanen mantenir-los al menjador i tenir-los sempre identificats per si calgués reorganitzar la situació per un canvi de la situació epidemiològica. La mascareta deixa de ser obligatòria a tots els centres educatius, també els d'educació especial, i en tots els espais. Sí que caldrà portar-la en el transport escolar. No es recomana anar a l'escola si una persona té símptomes aguts compatibles amb la covid o una altra malaltia infecciosa i es podrà tornar quan millori la simptomatologia o s'hagi estat sense febre durant 24 hores.

D'altra banda, la instrucció també demana prioritzar els espais a l'aire lliure i afavorir la ventilació, així com la higiene de mans i l'etiqueta respiratòria.