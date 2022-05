El termini de reserva de places per al curs universitari 2022-2023 a la Residència Universitària Campus Montilivi de Girona i a la Residència Universitària Pere Felip Monlau de Barcelona ja està obert. Tanmateix, des de Resa avisen que tot aquell interessat en voler una plaça en alguna d'aquestes dues residències d'estudiants s'haurà d'afanyar, ja que ja estan molt plenes i en queden molt poques.

Barcelona i Girona no són les úniques ciutats que compten amb residència universitària. Amb 30 anys d'experiència, Resa és líder en el sector de l'allotjament universitari amb més d'11.000 llits repartits per tot Espanya amb 40 residències en 20 localitats diferents.

El ventall d'opcions a escollir pels estudiants és molt àmplia. Resa ofereix estudis i habitacions privades o compartides amb cuina i lavabo propis; espais designats per a descansar i estudiar, banda dels espais comuns. Tots ells estan completament equipats i compten amb climatització i xarxa wifi d'alta velocitat. A més, les instal·lacions de Resa estan dotades perquè no hi falti de res i compten amb gimnàs, menjador, sala d'estudi, piscina o bugaderia i posen a l'abast serveis complementaris com la mitja pensió, pensió completa, neteja o aparcament; i disposen de consergeria les 24 hores del dia.

L’objectiu de Resa sempre ha estat crear una experiència única i acollidora per als residents amb residències universitàries versàtils, dinàmiques i funcionals. Per això, presenta el programa, ResaHub, on els residents gaudeixen d'activitats d'integració, esportives, lúdiques i culturals que van des de viatges i esquiades a tornejos d'esport i debat, tallers de cuina, berenars i excursions.

Per aconseguir una plaça cal reservar-la des de la pàgina web oficial de Resa. Si el que necessites és més informació pots trucar al telèfon gratuït 900 649 169.