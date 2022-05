Les escoles Vilademany d’Aiguaviva i Àgora de Girona bufen les espelmes

Dos centres educatius de les comarques gironines, l’escola Vilademany d’Aiguaviva i l’Àgora de Girona, van engalanar ahir les seves instal·lacions per a bufar les espelmes de dues fites històriques.

En concret, l’escola Vilademany d’Aiguaviva va cloure els actes de commemoració del seu centenari. El centre va entrar en funcionament el 21 d’agost de 1921 amb capacitat per a 50 alumnes (a l’inici, només nens). Construir-lo va costar 12.000 pessetes, gairebé la meitat, provinents d’una recaptació popular. Aquest vincle amb l’escola, de fet, ha perdurat en el temps. «Des del primer dia, el poble ha estat molt implicat amb el nostre centre», va remarcar la directora de l’escola Vilademany, Xènia Torras.

Des del primer dia, el poble ha estat molt implicat amb el nostre centre Xènia Torras - Directora de l’Escola Vilademany

L’aniversari que se celebra, de fet, és triple. I és que a banda del centenari de l’escola, fa 90 anys que es va obrir l’escola de nenes i també es commemora el 25è aniversari de la construcció del nou edifici. L’escola, que es va enllestir la primavera de 1997, es va estrenar amb 19 alumnes i ara ja en són 92. «Amb la vista posada en aquest futur i amb la mateixa herència innovadora del setembre del 1921, a l’escola Vilademany preparem els alumnes de Primària pels reptes de futur», que també passa per «una consciència ecològica i la cultura de l’esforç», va assegurar Torras. I va afegir que celebrar el centenari del centre és «un repte molt bonic».

També va assistir a l’acte la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, que va destacar que «les escoles són una de les peces més importants que tenim com a societat» i va assegurar que «hem d’apostar per una educació pública integral i de qualitat, que s’adapti als nous temps, que promogui la tecnologia i la innovació, la sostenibilitat, però també els valors de la democràcia o el feminisme».

Per la seva banda, l'escola Àgora de Girona va acollir ahir l'acte oficial de celebració del seu 50è aniversari, on també s'hi van aplegar entitats del barri de Sant Narcís i tota la comunitat educativa. L'escola, abans batejada com a Mare de Déu del Mont, va obrir les portes el 15 de gener de 1972 per a acollir infants del barri de Santa Eugènia i Sant Narcís, que fins aleshores feien classe, de forma temporal, als locals parroquials de la plaça Assumpció.

Va obrir les portes el 15 de gener de 1972 per a acollir infants que fins aleshores feien classe als locals parroquials de la plaça Assumpció.

Al llarg d'aquest curs, el centre ha impulsat un projecte perquè els alumnes puguin descobrir la història de l'escola. A Infantil, han posat en pràctica jocs de fa cinc dècades. A Primària, han conegut l'evolució dels objectes (des del mobiliari a les motxilles) i han entrevistat antics alumnes, mestres i directors. A més, han comptat amb la col·laboració del Programa Magnet de la Fundació Bofill, el Museu del Cinema i la cineasta Agnès Cabezas per a la realització d’un documental que recull fotografies i vídeos del projecte