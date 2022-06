Professors de l’institut Santiago Sobrequés de Girona apel·len a les emocions en la segona jornada d’aturada parcial

L’institut Santiago Sobrequés de Girona s’ha tornat a convertir aquest matí en un dels emblemes de l’aturada parcial convocada pels sindicats educatius contra la política del conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray.

Una trentena de professors del centre s’han sumat a la convocatòria, que de vuit a deu del matí ha desplegat un mural perquè docents, alumnes i ciutadania en general poguessin expressar les seves emocions “de manera artística”. “Cambray ‘pixes’ fora de test”, “No em toquis la llengua, només en tinc una”, “Amb l’educació dels nostres fills no s’hi juga”, “No tenim prou vaselina per tanta competència”, “Inclusió real” o “No a la censura i la repressió del Departament d’Educació” han estat algunes de les reivindicacions plasmades al plafó, que ha captat l’atenció dels veïns que passejaven per la cruïlla entre els carrers Migdia i Joan Reglà, que no han dubtat en acostar-s’hi. “La nostra intenció és que la societat sàpiga que no hi ha resposta per part del Departament d’Educació”, ha sentenciat el professor del centre, Joan Boada. “Portem mesos reivindicant i el Departament no s’ha mogut ni un centímetre de la seva postura”, ha afegit Boada, que ho ha qualificat de “inadmissible” perquè “no tractem amb màquines, sinó amb persones”.

A més, els docents han protagonitzat una “marxa fúnebre” per a evidenciar la seva “decepció” sobre la política educativa del Departament d’Educació. “Tots els problemes s’estan enquistant”, denuncia Boada.

Per la seva banda, la també professora del centre, Maria José García, ha lamentat que el professorat “està molt cremat” i ha celebrat que l’institut Santiago Sobrequés sigui una de les cares visibles de les mobilitzacions (el 17 de maig ja van protagonitzar una “performance” al carrer, simulant un dictat en català). “Algú havia de fer el primer pas i nosaltres hem tingut aquest paper”, ha sentenciat. I ja avança que “continuarem”.