Enguany, la Selectivitat 2022 tindrà lloc dimarts 14 de juny, dimecres 15 de juny i dijous 16 de juny. Aquesta setmana els estudiants encaren la recta final, per això volem compartir diferents trucs per afrontar els exàmens.

Llegeix bé l'enunciat

Feu una primera lectura de totes les preguntes per saber quines us suposen més o menys esforç. Els experts asseguren que és millor començar contestant primer les preguntes curtes i senzilles. D'aquesta manera s'allibera l'ansietat inicial i es guanya en seguretat.

Centra't en allò que et pregunten i argumenta la resposta

Cal argumentar les respostes i justificar-les amb exemples. Ara bé, no tindràs més bona nota si omples la resposta d'exemples i argumentacions que no tenen res a veure amb el que et pregunten.

Distribueix bé el temps

Totes les proves tenen una durada màxima de 90 minuts. Per això és important practicar a casa amb exàmens d'anys anteriors. Cal que inverteixis el temps d'una manera que et resulti fàcil i senzilla i que et permeti acabar amb fluïdesa i tranquil·litat.

Guarda't uns minuts per repassar cada prova

Intenta tenir uns minuts per repassar totes les preguntes, buscar faltes d'ortografia o veure si has comès altres errors. També és important que, si tens el temps just, repassis les preguntes més valuoses.

Entre prova i prova, intenta desconnectar

Si estàs nerviós, una de les pitjors coses que pots fer és posar-te a comentar amb els teus companys què han respost en aquesta pregunta. Els comentaris podrien afectar el teu ànim negativament. Els experts recomanen deixar la ment en blanc i afrontar amb una actitud relaxada la prova següent.

D'altra banda, en els dies de l'examen, compartir amb altres companys la tensió interna és millor que guardar-se-la per un mateix, i també aportarà seguretat anar acompanyat per algun professor del centre; així mateix, cal planificar la jornada i cuidar les hores de son i l'alimentació.