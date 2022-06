La selectivitat a Catalunya comença aquest dimarts i recupera el format de tres dies (14, 15 i 16 de juny) després de les dues edicions anteriors, marcades per la pandèmia. De la pandèmia, se’n conserva el sistema d’optativitat en les preguntes i la recomanació, que no obligació, de portar mascareta mentre es fan els exàmens. Els 40.557 estudiants que s’han matriculat a les PAU 2022 iniciaran les proves amb l’examen de Llengua castellana i literatura (09.00 hores) i continuaran amb el de Llengua estrangera (12.00). A les 15.00 hores, tindran lloc les proves d’Anàlisi musical, Cultura audiovisual, Electrotècnia, Física i Geografia.

Abans d’ocupar els seients i començar a demostrar els coneixements adquirits en el batxillerat, els joves hauran de passar un nou tràmit més enllà d’identificar-se amb el DNI i de presentar la matrícula de les PAU i les etiquetes d’identificació. Es tracta d’escollir en quina llengua volen fer els exàmens: en català, en castellà o en aranès.

Segons ha detallat el Departament de Recerca i Universitats, els alumnes hauran d’indicar en un formulari anònim en quina llengua prefereixen fer les proves. Aquesta mesura respon a l’ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que va declarar nul·les les instruccions de la selectivitat del 2021, quan es va demanar als alumnes que diguessin a mà alçada qui volia l’examen en castellà. El tribunal va requerir que les proves s’havien d’entregar en tots tres idiomes sense que s’identifiqués els alumnes ni que s’anotés l’opció escollida per cada un.

Flexibilitat en l’elecció de preguntes

Com que aquest curs 21-22 va començar en un context de pandèmia i no se sabia com evolucionaria el virus, Universitats va acordar mantenir el sistema d’optativitat, que permet a l’alumne triar entre diverses preguntes. En el cas de l’examen de Llengua i literatura castellana, consisteix en tres exercicis. En la primera part, l’alumne ha de respondre dues de quatre preguntes. I en la segona, haurà de desenvolupar un dels dos comentaris de text proposats.

El següent examen és el de Llengua estrangera, que majoritàriament és l’ anglès. És una de les proves amb caràcter més competencial de la selectivitat. S’avalua la comprensió oral (’listening’) i la comprensió lectora (’reading’), a més de la capacitat d’ús de la llengua (’writing’). En aquest últim apartat, a l’alumne se li proposaran tres temes de redacció i n’haurà d’escollir un.

La selectivitat es divideix en dues fases: la general, obligatòria i que consta de cinc exàmens, i l’específica, que és voluntària i serveix per apujar nota. En la fase general, els alumnes s’examinen de quatre matèries comunes (Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera i Història) i una matèria a escollir entre les comunes d’opció (Fonaments de les Arts, Llatí, Matemàtiques i Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials). En la fase específica, els estudiants s’examinen de fins a tres matèries de modalitat que trien entre 22 assignatures. Amb les dues millors qualificacions, una vegada ponderades, es calcula la nota d’admissió a la universitat, que pot arribar fins als 14 punts.

Els resultats dels exàmens es podran consultar a partir del 29 de juny. Els alumnes que obtinguin una nota mitjana de 5 entre la qualificació de batxillerat i l’obtinguda en la fase general de les proves hauran superat les PAU i, per tant, tindran nota d’accés a la universitat. En aquest càlcul, la nota de batxillerat té un valor del 60%, mentre que la fase general té un valor del 40%, sempre que l’alumne obtingui una qualificació mínima de 4 en la mitjana dels cinc exàmens que integren la fase general.