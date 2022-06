Les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) han arrencat aquest dimarts al matí a Girona on s'examinen 3.674 estudiants. Un dels epicentres de les proves és la Facultat de Dret de la UdG, després que aquest any les PAU hagin recuperat el format centralitzat en els campus universitaris. Els estudiants han entrat per ordre de llista i una vegada dins de l'aula els membres del tribunal els han repartit un qüestionari per saber si farien els exàmens en català o castellà. A Girona els alumnes s'examinen de les PAU a les facultats de Dret i la de Ciències Econòmiques del Campus de Montilivi i a les de Turisme i Educació del Campus del Barri Vell. A més, també s'examinen a Olot i Figueres.