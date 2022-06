Recordes els Tamagotchis? Eren aquells dispositius de mà japonesos amb una mascota virtual en el seu interior, a la qual havies de cuidar, donant-li menjar i atenent les seves necessitats. Salvant les distàncies, una versió Tamagotchi de fill és el que podríem tenir en unes dècades, segons Catriona Campbell, una de les principals autoritats en intel·ligència artificial dins del Regne Unit.

Seria tan senzill com subscriure's a Netflix. Per una petita quota mensual tindríem al nostre nen en el metavers esperant que el cuidem.

Fills virtuals: més que un Tamagotchi

El metavers és un món virtual en el qual se suposa, viurà gran part de la vida de les persones d'aquí a unes dècades. En ell, s'assistirà a concerts, s'anirà de compres, es viatjarà... i fins i tot es podrà formar una família.

Campbell creu que aquesta és una possibilitat bastant pròxima, i ho aborda en el seu nou llibre AI by Design: A Plan For Living With Artificial Intelligence. Segons la seva predicció: "Els nens virtuals poden semblar un gran salt avui dia, però en 50 anys la tecnologia haurà avançat tant que els nadons que existeixin en el metavers seran indistints d'aquells en el món real".

D'acord amb Campbell, els nens virtuals podran tenir semblances físiques amb nosaltres (tot i que possiblement també poden “dissenyar-se”), a més que es podrà jugar amb ells, acariciar-los... Això dependrà dels avanços en tecnologia física que permetin donar sensacions més reals als usuaris. D'altra banda, ells podran simular el discurs del bebè i podran desenvolupar llenguatge quan creixin.

El més important és que, segons les prediccions, les persones podran decidir com creixen de ràpid els nens i, possiblement, podran realitzar alteracions en la seva personalitat. Tot això pagant una quota mensual que podran cancel·lar si un dia s'avorreixen del sistema.

Segons ha recollit The Telegraph, no tan sols es tracta de tenir tot el que té de bo un fill sense res del dolent, sinó de resoldre el problema de la superpoblació que ja s'acosta a 8.000 milions d'habitants, amb tot el que això significa per a la crisi energètica.

Encara que tot això pugui sonar rocambolesc, ja hi ha empreses treballant en això.

I tu, tindries un fill Tamagotchi?