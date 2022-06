El conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha valorat positivament el seu primer any al capdavant del departament insistint en la necessitat de «fer camí amb tothom» per treballar al servei de l'alumnat. Ho ha fet aquest dilluns en el marc d'un acte a l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), on ha repassat els principals eixos d'actuació de la conselleria i on ha assenyalat la importància «d'anar de la mà» de mestres i direccions. «No hi ha una altra manera», ha afirmat. Paral·lelament, una cinquantena de persones s'han concentrat a les portes de l'edifici amb xiulets i pancartes reivindicatives per carregar contra les polítiques educatives del conseller i demanar la seva dimissió.

En l'acte, Cambray ha mantingut un diàleg amb l'alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan; la directora de l'Escola del Mar de Barcelona, Teresa Guillaumes; i la mestra de l'Escola Puig-Agut de Manlleu, Maite Anglada. Amb totes elles s'han centrat en diferents aspectes del sistema educatiu, com les ràtios, el calendari escolar o els efectes de la pandèmia de la covid. Entre els assistents, s'ha pogut veure els membres de la família del conseller, diversos representants del sector, així com representants polítics com el president d'ERC, Oriol Junqueras, o la consellera de Cultura, Natàlia Garriga.

El titular del departament s'ha mostrat convençut que «dedicar-se a l'educació és de les millors coses que es poden fer» i per això ha insistit en la necessitat d'una «transformació ambiciosa». Així, ha tocat alguns dels temes que han estat a l'ordre del dia durant els darrers mesos, com és el cas de l'avançament de l'inici de curs. En aquest sentit, ha recordat que ja s'han dut a terme les adjudicacions de personal docent amb 42.916 dotacions de mestres i professors. També ha afegit que de cara al curs vinent s'incrementa la plantilla en 400 nous professionals. D'altra banda, i també pel que fa a les dotacions de plantilla, el conseller ha recordat la «importància» de mantenir tots els recursos que a causa de la pandèmia es van atorgar als centres educatius. Per això, ha reclamat al Ministeri d'Educació – en una carta que enviarà demà a la ministra- que mantingui els recursos per mantenir els reforços covid per al pròxim curs, xifrats en 5.666 entre professors i personal administratiu.

Tots els ponents han coincidit que els efectes socials de la pandèmia «no han acabat» i que s'haurà de treballar en les conseqüències emocionals de l'alumnat, en especial aquell més vulnerable. «Ha estat un any difícil marcat per la pandèmia, i vam haver de fer coses que no hauríem d'haver fet, no ens va quedar cap remei més que aprendre», ha assenyalat. Així mateix, el conseller ha aprofitat per referir-se a l'escolarització dels infants i joves provinents de la guerra d'Ucraïna. Així ha afegit que, acabat el curs, s'han escolaritzat 4.719 alumnes per tot el territori, amb un increment de recursos de 3 milions d'euros. «Hem dotat els centres amb fins a 120 aules d'acollida, 150 mestres per atendre aquest alumnat, amb beques menjador, transport escolar i ordinadors», ha recordat.

Finalment, pel que fa a l'ús del català a les aules, Cambray s'ha compromès a lluitar amb «totes les eines» contra uns tribunals que dicten unes sentències «des del desconeixement» del que passa als centres. De fet, ha reconegut que hi ha un problema amb l'ús del català als centres i per això ha insistit en la importància del decret llei que donarà protecció als centres i als seus projectes lingüístics. «Aquí venim a transformar, no a gestionar», ha afegit.

Protesta dels sindicats de mestres

Per altre costat, una cinquantena de persones s'han concentrat a les portes de l'edifici de l'IEC - on s'ha celebrat l'acte - per protestar contra les polítiques del departament. Ho han fet amb pancartes denunciant les retallades i demanant la dimissió del conseller. Tots ells s'han situat a l'entrada una estona abans i, tot i que no han coincidit amb el titular de la conselleria, la protesta ha ressonat amb força durant l'estona que ha durat. Cambray s'hi ha referit en un parell d'ocasions, demanant que s'asseguin a parlar i que assisteixin a la mesa sindical.