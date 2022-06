L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) tornarà a demanar al Departament d'Educació que permeti fer jornada continuada durant tot l'any a les quatre escoles del municipi. Una enquesta realitzada pel consistori conclou que el 93% de les famílies hi estan a favor i des de l'Ajuntament consideren un "greuge comparatiu" que pobles de l'entorn com Santa Cristina d'Aro o els tres centres de Platja d'Aro gaudeixin de la mesura. El regidor d'Educació, Salvador Calabuig, recorda que han fet la petició en diverses ocasions sense èxit. A banda de l'enquesta realitzada, el consistori aportarà un informe tècnic en el qual es concreta que els alumnes no quedaran "desatesos" a les tardes.

"Els alumnes no estaran desatesos a les tardes perquè, des de fa temps, a Sant Feliu de Guíxols estem oferint tallers gratuïts a les quatre escoles públiques que tenim al municipi, però també oferim activitats a més de 200 famílies. Per tant, garantim l'equitat i se'ns pot concedir la jornada contínua", remarca el regidor. L'enquesta que s'ha fet a les quatre escoles de Sant Feliu de Guíxols ha comptat amb una participació mitjana el 75% de la comunitat educativa. El centre l'Estació ha estat on més gent ha contestat, un 86%. A l'Ardenya ha estat d'un 82%, mentre que a la Baldiri Reixach i a la Gaziel ha estat d'un 65% i d'un 64% respectivament. Calabuig considera que es tracta d'unes dades "significatives" i per això afirma que tornaran a demanar poder fer la jornada contínua com fan en les localitats del voltant. La petició es farà el setembre que ve i, per tant, no es podria aplicar el curs vinent.