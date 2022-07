El 36,2% dels catalans d’entre 25 i 65 anys té un nivell baix d’estudis i Catalunya continua tenint una elevada taxa d’abandonament escolar prematur, del 14,8%, per sobre de la mitjana de l’Estat (13,3%) i de la mitjana de la UE (9,9%). Una via d’accés a l’educació per a aquests col·lectius són les escoles d’adults, que ofereixen formació continuada al llarg de la vida. Però aquesta formació, per la qual cada vegada hi ha més persones interessades, es troba «fragmentada» i sense els recursos ni la coordinació i planificació necessàries. És el que denuncia l’informe ‘Mai no és tard per aprendre. Reptes i necessitats de la formació durant l’etapa adulta’, un estudi que la Fundació Bofill ha presentat aquest divendres i amb el qual reclama a les administracions implicades (Departament d’Educació i ajuntaments) una aposta ferma per la formació d’adults, amb «més recursos, reconeixement i lideratge polític».

«És el moment per apostar políticament per aquesta formació, que és un instrument molt potent per lluitar contra les desigualtats», remarca Milena Verrié, autora de l’informe. És per això que la Bofill ha demanat al Departament d’Educació que lideri un «pla de país» que integri les xarxes de centres de formació d’adults i les iniciatives comunitàries i les articuli en una «veritable política de formació al llarg de la vida». En aquests moments, a Catalunya un 13% de la població adulta s’està formant. Els ciutadans amb estudis superiors participen tres vegades més en aquesta formació (15%) que els ciutadans amb estudis bàsics (4,5%). Una dada que serveix a Varrié per assenyalar que «la formació de persones adultes no arriba prou a la gent que més se’n podria beneficiar». Processos rígids En els últims 20 anys, els centres oficials de formació d’adults han anat augmentant la seva oferta. I sense deixar d’oferir aprenentatges bàsics i instrumentals (lectoescriptura, català, castellà, matemàtiques), han impulsat les formacions secundàries, en les quals tenen un pes important les proves d’accés a estudis postobligatoris i superiors. Verrié assenyala, tanmateix, que l’oferta és «bastant homogènia, rígida als calendaris i processos d’inscripció» i que «fa falta una adaptació més gran a les necessitats laborals i de conciliació» dels possibles alumnes. L’informe apunta la disgregació existent en el sector: «Els centres no són organitzats ni s’identifiquen com a membres d’un mateix sector». Es refereix que, tot i que el gruix el formen les escoles d’adults, també realitzen aquesta activitat les escoles de noves oportunitats, les escoles comunitàries i entitats d’inclusió social, els centres cívics i entitats impulsades per les administracions com l’Escola de la Dona, Barcelona Activa o el Consorci per la Normalització Lingüística. Un altre punt feble que l’informe assenyala és que actualment no hi ha una formació universitària específica per ser professor d’escola d’adults. Aquests professionals (uns 43% dels quals són mestres i un 56% tenen titulacions superiors) s’han autoformat per impartir classes a adults. I finalment, les entitats comunitàries que ofereixen aquesta formació i que sovint atenen a la població més vulnerable es financen principalment a través de subvencions, «situació que les deixa en una situació d’inestabilitat» i que «fa difícil la planificació». A més, incideix Verrié, «tampoc estan autoritzades per acreditar les competències adquirides» pels alumnes. Propostes d’actuació Aquest panorama, conclou la Bofill, evidencia que «Catalunya necessita un pla estratègic que articuli tot el sector de la formació de persones adultes perquè serveixi a la millora dels nivells formatius de la població». Aquest pla, proposa l’estudi, passaria per integrar totes les entitats vinculades a la formació d’adults als òrgans on es prenen decisions sobre aquesta formació, ja sigui en l’àmbit català com en el municipal. Així mateix, reclamen més recursos i més autonomia perquè els centres puguin adaptar la seva oferta a les necessitats del seu entorn. Una tercera proposta és la creació, per part d’Educació, de la Comissió Catalana de Formació al llarg de la Vida en la qual hi hauria d’haver representades administracions i institucions. Aquesta comissió tindria comissions territorials que actuarien a nivell local. Així mateix, l’informe planteja posar en marxa un sistema de validació de competències similar al que regeix en l’àmbit de la Formació Professional i un sistema d’indicadors comú a tot Catalunya pel qual s’avaluarien les competències clau. Un altre element clau seria la creació d’un servei d’orientació per a la formació al llarg de la vida. Finalment, l’informe reclama als centres de formació major flexibilitat organitzativa i metodològica, tant a nivell d’inscripcions com d’oferta i diversitat de continguts.