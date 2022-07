Instituts gironins declaren «persona non grata» al conseller d’Educació

Diversos instituts de les comarques gironines han aprovat als respectius claustres declarar «persona non grata» al conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray.

Un dels centres educatius que s'hi ha sumat és l’institut Abat Oliba de Ripoll. El passat 30 de juny el claustre de professors va aprovar la mesura per majoria absoluta. Segons Mercè Vergés, una de les docents del centre que va sol·licitar fer entrar la proposta a l’ordre del dia, «és una manera de mostrar el nostre descontent cap al conseller d’Educació per la manera com ha portat les nostres reivindicacions, ignorant-nos totalment», sentencia. A través d’un comunicat, el centre remarca que han declarat «persona non grata» al titular d’Educació per «la seva negligència en dotar dels recursos necessaris (6% del PIB) a l’educació pública perquè tingui la qualitat que es mereix i garantir realment la igualtat d’oportunitats; el seu tarannà intransigent i gens negociador que demostra una actitud de manca de respecte cap al col·lectiu docent; la seva negativa permanent a posar els recursos necessaris perquè el Decret d’Inclusió sigui una realitat i no paper mullat; la seva insistent defensa de l’empobriment del currículum educatiu que comporta una davallada significativa dels coneixements de l’alumnat i un menyspreu a la tasca docent; i la seva actitud contrària a la millora i dignificació de les condicions laborals del professorat».

Per la seva banda, l’institut Frederic Martí Carreras de Palafrugell, que en el claustre de professors també va aprovar la declaració per majoria absoluta, en culpa, a més, «les seves declaracions en què titlla de violents els professors que protesten pacíficament; i la seva ineficàcia en la previsió i la planificació», detalla a través d’un comunicat. El claustre i el PAS de l’institut La Sureda de Palafrugell, que va resoldre el veredicte per unanimitat, també va apuntar a la «imposició d’un nou currículum educatiu del tot precipitada». També s’hi han adherit els claustres de professors de l’institut Montgrí de Torroella de Montgrí, el de l’institut Vescomtat de Cabrera d’Hostalric, l'institut de Castelló d'Empúries, l'institut Cendrassos de Figueres, l'institut Deulofeu de Figueres i l'institut de Vidreres.