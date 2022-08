El Departament d’Educació ha acceptat reduir una hora lectiva a tots els docents a partir del mes de gener si hi ha acord per desconvocar les vagues. Així s’ha plantejat en la reunió de mediació aquest dimecres al matí. Aquesta era la principal línia vermella que plantejaven els sindicats. D’aquesta forma, els mestres tornarien a l’horari que tenien abans de les retallades, amb una hora lectiva menys. Inicialment, Educació va plantejar fer-ho de moment a Primària aquest curs i deixar la Secundària per al curs següent, però els sindicats no ho van acceptar i van mantenir les vagues, previstes per al 7 i el 28 de setembre.