El Departament d'Educació ha comunicat als centres educatius que aplicaven el 25% de castellà per resolució judicial que aquest curs no ho hauran de fer. La conselleria els ha fet arribar una carta on defensa que els percentatges són «incompatibles» amb la nova normativa impulsada des del Govern i des del Parlament. El text, signat per la secretària general Patrícia Gomà, afegeix que resolucions recents del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) també han posat de manifest aquesta «impossibilitat». Les resolucions sobre el 25% afectaven actualment 48 alumnes d'aquests 27 centres. Educació ha informat també el TSJC d'aquesta situació i ara el tribunal podria respondre.

«A partir de la setmana vinent cap aula del país aplicarà el 25% de castellà», ha dit el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez Cambray, en roda de premsa. El gabinet jurídic central del Govern estudiava des de fa mesos en quina situació quedaven aquells centres que tenien sentència o mesures cautelars que obligaven a aplicar el 25% després de les noves normatives aprovades pel Govern. Gomà ha explicat que finalment s'ha valorat que aquests centres tampoc han d'aplicar aquest percentatge i s'han tingut en compte les darreres resolucions del TSJC on es reconeixia la impossibilitat d'aplicar el percentatge per les noves normes, moment en què el tribunal va elevar la qüestió al Constitucional.

Els serveis jurídics han hagut d'estudiar casuístiques diferents, ja que dels 27 centres n'hi havia amb mesures cautelars d'aplicació del 25%, mentre que d'altres tenen sentència ferma i d'altres amb recursos oberts. En els 10 casos amb mesures cautelars, en ser un procediment obert s'ha presentat un escrit de revocació de les mesures. En 8 casos la sentència encara no és ferma, però hi ha presentats recursos de cassació i Educació preveu que passi el mateix que amb dos que el Suprem ha desestimat.

En tot cas, Gomà ha defensat que en totes les situacions l'argument és que s'ha aprovat una normativa que diu «expressament» que no es poden aplicar percentatges i aquest marc normatiu és «incompatible» amb les mesures judicials dictades amb anterioritat. Així, defensen que serà el primer curs, des del 2015, en què cap aula del país haurà d'aplicar un percentatge de castellà per imposició judicial. El conseller ha destacat que més enllà d'això es continuarà treballant per tal que s'apliquin els projectes lingüístics aprovats i per recuperar l'ús del català als centres educatius.

5.000 alumnes menys que el curs anterior

Educació preveu 1.590.000 alumnes per a tots els ensenyaments el curs 2022-2023, 5.000 menys que l'anterior. Es manté així la tendència al decrement, amb baixades d'alumnes a infantil, primària, secundària i batxillerat, però s'incrementa a Formació Professional (FP). En relació amb els alumnes provinents d'Ucraïna, el curs es va tancar amb 4.000 infants i joves escolaritzats i durant l'estiu s'han rebut 647 peticions de matriculació entre noves arribades i canvis de centres dins del territori.

Pel que fa al personal, hi haurà 76.406 mestres i professors de plantilla estructural, amb la incorporació de 1.112 docents per increment d'escolarització. D'aquests últims, 232 a infantil i primària i 880 a secundària. D'altra banda, hi haurà 3.117 personal d'atenció educativa (+307) i s'incorporen 1.022 noves dotacions docents a FP, 17 professionals d'atenció educativa i 28,5 d'orientadors.

A més, els centres comptaran amb 307 dotacions estructurals de Personal d'Administració i Serveis (PAS) i d'Atenció Educativa (PAE) destinat a pal·liar els efectes de la pandèmia, així com 523 del programa de complexitat que estarà vigent tres exercicis (340 integradors socials, 98 tècnics especialistes d'educació infantil i 85 educadors socials). La conselleria continuarà amb el procés d'estabilització i preveu acabar el curs amb un percentatge d'interinatge al voltant del 8-10%, quan ara se superava el 25%. Per arribar-hi, hi haurà un concurs extraordinari de mèrits, amb 12.859 places i un altre d'oposició, amb 14.246.

Gairebé el 90% dels grups de P3 públics amb ràtio 20

Cambray ha destacat diverses novetats de cara al curs i entre aquestes l'inici de la reducció de les ràtios a 20 a les aules de P3. Segons ha explicat, gairebé el 90% dels centres públics aplicaran la mesura i al voltant d'un 30% dels centres concertats. La novetat més coneguda, però és l'avançament del curs escolar a dilluns vinent, 5 de setembre. Durant tot el mes es farà jornada intensiva però amb oferta de lleure educatiu gratuït per a les famílies. Actualment, s'han signat 1.683 contractes per al monitoratge de les tardes, el 100% dels centres públics. El conseller ha apuntat, però que 1.721 d'aquests els han signat les direccions i nou, de centres de Figueres, els ha signat el Departament d'Educació.

Una altra de les novetats és l'aplicació dels nous currículums, tot i que encara no estan aprovades les seves versions definitives. La secretària de Transformació Educativa, Núria Mora, ha dit que els centres poden preparar el curs amb els esborranys, ja que confien que no canviïn gaire de la versió final. En tot cas, preveuen que la publicació es faci en les pròximes setmanes i ha defensat que els professors disposen d'exemples d'avaluacions per poder començar a treballar en el nou model competencial. Entre els canvis, també hi ha la nova modalitat de batxillerat general, que es farà a 13 centres.

Després de les onades de calor de finals del curs passat, Educació ha enviat també noves instruccions als centres per tal de fer front a aquestes situacions climàtiques i treballa en un pla d'emergència climàtica a mitjà i llarg termini. Finalment, Cambray ha anunciat que es farà una avaluació externa sobre l'estat de desplegament del decret de l'escola inclusiva, ja que ha reconegut que aquest és un dels àmbits en què cal millorar. Els resultats es tindran a finals d'any.