El director dels serveis territorials d'Educació a Girona, Àdam Manyé, ha assegurat que «les tardes estan cobertes» en la majoria de centres de la demarcació de Girona durant el primer dia de curs. Manyé ha remarcat que hi ha incidències «puntuals» en alguns centres que no tenen tots els monitors, però afirma que treballen per resoldre aquests casos i poder garantir que tots els infants accedeixin a aquestes activitats de lleure. Per altra banda, el director dels serveis territorials ha valorat positivament l'inici de curs al sector Est de Girona, on s'ha aplicat una reordenació de centres. Des d'aquest matí, els alumnes d'educació infantil aniran a l'escola de Font de la Pólvora, mentre que els de primària ho fan a la de Vila-roja.