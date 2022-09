L'escola Montseny de Breda ha tancat la primera tarda amb activitats de lleure amb només dos monitors per a més d'un centenar d'alumnes que s'hi havien apuntat. Segons expliquen algunes famílies del centre, fins aquest diumenge només hi havia contractada una persona i finalment aquest dilluns al migdia s'ha comunicat que n'hi hauria dues. Per això, des de la direcció del centre han enviat una circular a les famílies per demanar que només fessin servir aquest servei "qui el necessiti". Aquesta recomanació es mantindrà al llarg de la setmana, a l'espera que es contractin més monitors.