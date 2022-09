La pandèmia ha portat canvis d’hàbits i costums a moltes llars. A banda del teletreball també ha crescut la demanda de l’aprenentatge i la formació en línia. Alguns d’aquests mètodes són exclusivament amb aquest sistema. Aquest model alternatiu de formació no sols l’han utilitzat els centres educatius, en totes les seves etapes formatives, sinó també professionals que volien ampliar la seva formació durant aquest període de confinament, i, treballadors i aturats interessats a reciclar-se amb nous coneixements davant el complicat panorama laboral que es plantejava per als pròxims mesos.

Algunes plataformes que es dediquen a oferir cursos creatius en línia van notar un notable increment de demanda durant la primera quarantena de la pandèmia. Normalment, durant el mes de setembre i a l’inici de la tardor augmenten les peticions per fer cursos a distància. Aquest model de formació té l’avantatge també que sovint no està subjecte a un horari fix o determinat. Et dona una certa llibertat per connectar-te quan vulguis i fer l’aprenentatge.

Durant la pandèmia es va viure una demanda insòlita i mai vista de cursos de formació. Hi ha moltes facilitats, ja que amb una simple tauleta o un telèfon dels anomenats intel·ligent es pot seguir tot un curs d’aprenentatge.

Els cursos de creativitat formen part també d’aquest increment de la demanda. Els tres cursos més demandats a Espanya són: dibuix al llapis, en el qual s’aprèn a dissenyar un personatge de principi a fi; copywriting en xarxes socials, en el qual s’aprèn com desenvolupar conceptes creatius per a acostar les marques a la seva audiència a través de les xarxes; i, maneig de temps i productivitat, on, entre altres coses, s’aprenen tècniques per a millorar els hàbits de treball o estudi i com aprofitar el temps al màxim quan es treballa en equip.