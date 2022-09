Formar-nos de forma permanent. Això és el que hauríem de tenir sempre en compte, sense distinció d’edat i abarcar la formació a qualsevol àmbit. Tenim en el mercat una gran varietat d’oferta formativa a tots els nivells i també per a totes les edats. No és el mateix una formació per a un adult que per a un nen o un adolescent. Per a totes les etapes hi ha un sistema formatiu que cal seguir.

Arriba el mes de setembre i és el moment d’afrontar el darrer tram de l’any i aprofitar per iniciar algun període de formació ja sigui en forma de curs o de lliçons puntuals. També és el moment per preparar oposicions que sortiran l’any vinent, ja que les temàtiques solen ser llargues i requereixen molt de temps de preparació. L’estiu també és el moment en què molts docents aprofiten l’aturada escolar per acabar-se de formar en determinades matèries i en nous continguts. Es tracta de fer formació i també portar a terme una posada al dia. La pandèmia ens ha mostrat també com es pot treballar ara des de la distància i el mateix es pot aplicar en el camp de la formació. Es poden fer cursos a distància. De fet, cada vegada hi ha més eines pensades per poder rebre determinats ensenyaments sense haver-se de desplaçar a un espai físic.

Per exemple, iniciatives que han creat classes virtuals interactives entre professor i alumne, però no només això, sinó que també s’ha definit un espai de comunicació i col·laboració entre els mateixos alumnes. D’aquesta manera, es poden relacionar i se senten més propers. La distància no ha de convertir-se ni significar cap entrebanc en la nostra formació. Setembre també significa un retorn a una activitat normal després de les vacances. Els experts també afirmen que cal tenir en compte aquesta tornada. La transformació digital ens permet també flexibilitzar altres mesures com el teletreball per a evitar patir un dur canvi i una dura volta a l’oficina. «Les aplicacions i eines de comunicació afavoreixen el treball en remot, la qual cosa ajuda a augmentar el nivell de productivitat dels treballadors i afavoreix una suau adaptació a la volta a la rutina. L’ús d’aquestes eines, a més, promou la comunicació entre companys amb independència del lloc des del qual estiguin exercint la seva activitat professional», asseguren.

A causa de la digitalització de processos i a la utilització de plataformes digitals, tots els departaments de la companyia es troben interconnectats, la qual cosa dona lloc al fet que la comunicació entre cadascun d’ells sigui més fluida i s’afavoreixi el treball en equip entre les diferents àrees, una cosa imprescindible per a aconseguir reactivar els processos oberts i reduir l’estrès. La digitalització, per tant, és una eina per a lluitar contra aquesta síndrome postvacacional i reduir els seus efectes.

És el moment d’afrontar aquesta tornada i pensar si volem acabar-nos de formar en alguna matèria relacionada ja amb la nostra actual activitat laboral o bé volem encarar alguns nous reptes afegint matèries i nous camps al nostre coneixement. Igualment, és el moment de pensar i consultar l’oferta que hi ha si el que volem és fer activitats de suport al nostre temps de lleure, ja siguin amb cursos d’idiomes o musicals. A l’hora de triar la formació que volem fer hem de tenir en compte la seva durada i que s’ajusti a les hores que disposem i volem destinar-hi per no deixar després a mitges els cursos que iniciem.