La Federació de Moviments de Renovació Pedagògica fixa com a reptes de futur acabar amb les "desigualtats socials" i avançar en l'escola inclusiva. En una roda de premsa a l'escola Àgora de Girona, l'entitat ha alertat que la pandèmia ha "incrementat" les diferències entre les oportunitats de l'alumnat i que el sistema educatiu té "l'obligació" de "revertir" a situació. En aquest sentit, plantegen diverses accions com ara menjadors gratuïts o a "preu simbòlic", ampliar l'oferta de 0 a 3 anys i l'oferta pública i gratuïta de les places d'FP. També reclamen reduir l'alumnat als centres de màxima complexitat o impulsar l'escola rural. Per a tot plegat, reclamen recuperar la inversió en educació.

A més, des de la federació asseguren que calen "canvis urgents" i "crítics" per promoure la innovació i la "transformació educativa". La seva presidenta, Núria Larroya, ha apuntat a la necessitat de recuperar zones educatives i crear-ne de noves. També insten a aplicar polítiques específiques segons el territori, crear "consorcis" en poblacions de més de 100.000 habitants i donar competències als municipis en l'educació infantil de 0 a 3 anys, l'espai de migdia i menjadors i en l'oferta educativa no lectiva. D'altra banda, reivindiquen recuperar la inversió per acabar amb els barracons, elaborar un pla d'adequació i millora dels edificis educatius, un pla de digitalització global i més professorat, entre d'altres. Finalment, la federació afirma que "urgeix" un pla de formació per al professorat en actiu, tant en l'àmbit curricular com en llengua catalana o competència digital. A més, proposen generar una línia específica per tenir professors de pas de Primària a Secundària per als instituts escola, un altre dels àmbits que volen promoure. L'entitat ha evitat valorar, de moment, l'inici del curs escolar a l'espera que el Departament d'Educació es pronunciï però sí que ha admès que l'increment del professorat a partir del gener és una bona notícia.