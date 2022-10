Els nois que estudien Infermeria guanyen terreny a la UdG

Durant molt de temps la infermeria ha estat considerada una professió altament feminitzada. Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), més del 80% de professionals en actiu són dones. «És una feina històricament femenina perquè, d’entrada, abans de la professionalització de la infermeria, les cures van tenir un paper molt lligat a les dones», afirma Carme Bertran, degana de la Facultat d’Infermeria de la Universitat de Girona. Però en els últims anys s’està produint un canvi de tendència i el nombre d’homes que estudien la carrera van guanyant terreny.

Segons dades de la Universitat de Girona, fa onze anys només un 11% dels alumnes matriculats eren homes, i les últimes dades del curs passat corroboren que el percentatge ha crescut fins al 18%. «L’augment és molt gradual -hi va haver quatre anys que la xifra es va estancar- però es va notant, abans eren persones comptades i ara no té res a veure», concreta la degana. Aquest canvi també és present en el terreny professional, ja que segons les últimes dades del Col·legi d’Infermeria de Girona, el 20% de col·legiats són homes. «Aquesta tendència ajudarà molt a canviar alguns estereotips que s’han anat replicant i interioritzant; al final el fet de ser un bon cuidador no està lligat en el sexe; la clau està en la vocació», concreta la degana.

També afegeix que, en el cas de la Medicina, està passant a la inversa. «Fa anys la majoria d’estudiants eren nois i, actualment, hi ha mes noies». D’altra banda, Bertran matisa que, en general, des de l’esclat de la pandèmia, hi ha més interès per estudiar Medicina i Infermeria i, de fet, es materialitza en dades, ja que són unes de les carreres més sol·licitades a la Universitat de Girona.

Perspectiva de gènere

Tot i aquest canvi, Carme Bertran lamenta que a la carrera encara es viuen situacions de discriminació i «la implementació de la perspectiva de gènere topa sovint amb múltiples resistències i obstacles».

Aquest aspecte, entre d’altres, es va tractar la setmana passada a la primera Jornada Interuniversitària d’Infermeria, gènere i diversitat, en què es van compartir experiències de bones pràctiques que s’estan duent a terme en la implementació de la perspectiva de gènere als estudis de grau i de postgrau en Infermeria d’arreu de l’Estat i també analitzar les resistències per desenvolupar estratègies que permetin superar les dificultats.

Bertran també assenyala que conscients de la importància d’aquest repte i de la sensibilitat de la professió cap a les desigualtats socials i els col·lectius vulnerables, és «cabdal proveir l’estudiantat de les eines necessàries per tal de desenvolupar una atenció i una recerca que contempli la dimensió de gènere».

Entre algunes de les conclusions a les quals van arribar a nivell institucional hi ha el compromís d’incorporar l’enfocament de gènere a la salut i l’elaboració del segon pla d’igualtat a la Universitat de Girona i incorporar assignatures i guies de perspectiva de gènere i diversitat.

Les principals conclusions de la jornada van ser la necessitat de més investigació i aprofundir en els diferents marcs teòrics de treball, reforçar el vincle entre la universitat i la comunitat i que hi hagi més recursos per promoure trobades per debatre aquests temes.