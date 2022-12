El professor d'història gironí Eudald Carbonell (Ribes de Freser, 1953) ha impartit l'última classe de la seva carrera a la Universitat Rovira i Virgili aquest divendres. Ho ha fet davant una aula plena d'estudiants de primer dels graus d'Història i Història de l'Art i Arqueologia, de tercer curs del grau d'Història i antics alumnes dels últims 34 anys. Carbonell ha instat als assistents a escoltar les generacions més grans i a la vegada, mantenir el pensament crític. L'arqueòleg també ha anunciat que tot i la jubilació, seguirà treballant en la redacció de la teoria de l'evolució social de la humanitat. Per aconseguir-ho, ha reconegut que té "molta feina" i que li caldrà "molt temps i suport" per comprimir les lleis que propiciïn el model teòric d'aquesta recerca.

L'aula 505 del Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona ha quedat petita per escoltar l'última lliçó acadèmica del professor d'història Eudald Carbonell. En una sessió plena de nostàlgia, un dels primers alumnes de Carbonell i actual investigador de l'IPHES, Josep Maria Vergès, ha rememorat les primeres classes que l'arqueòleg va impartir a la Universitat tarragonina o les classes pràctiques "trencadores" en les quals compartia coneixements. Rompre barreres entre alumnes i professors i crear vincles de companyonia han estat els trets que ha destacat Vergès del seu mentor.

Carbonell es va estrenar com a professor el curs 1988-1989, a l'antiga facultat de lletres de la URV, ubicada a la plaça imperial Tàrraco. Des de llavors, reconeix que les metodologies acadèmiques han canviat molt, però assegura que ell ha preservat la voluntat de formar els alumnes a tenir pensament crític. "Ara les classes es fan amb altres mitjans, però el que és important és ensenyar a pensar. Perquè quan ensenyes a pensar, s'aprèn. Per a mi ha estat un aprenentatge continu, és una forma de viure", ha assenyalat.

Una visió compartida amb els seus estudiants, tant els veterans com els més nous. En aquest últim curs en actiu, l'arqueòleg ha impartit les assignatures de Prehistòria i evolució humana a alumnes de primer curs dels graus d'Història i Història de l'art i d'Arqueologia, i Prehistòria de la península Ibèrica als estudiants de tercer del grau d'Història.

Per a Àlex Margalef, alumne de primer, ha estat un "privilegi" coincidir amb Carbonell i reconeix que "els ha fet pensar i buscar els seus límits". Una altra estudiant de primer curs, Maria Núria Martínez, ha reconegut que desconeixia qui era l'arqueòleg i que va ser-ne conscient a partir del segon dia de classes. "Em va impactar molt la manera de fer les classes de l'Eudald, era molt dinàmica. Al final de la lliçó ens feia sempre un exercici per fer-nos pensar. Tenia la sensació que en sap molt i mai 'el pilles'", ha descrit.

Carbonell, referent per a diverses generacions

L'investigador de l'IPHES, Josep Maria Vergès, ha estat un dels deixebles amb qui va crear un "nucli dur" amb els quals han impulsat recerques en diferents àmbits. "Si estic on estic, i sóc qui sóc, és gràcies a l'Eudald. Jo estava al lloc i moment indicat. Amb l'Eudald m'he format com a investigador i com a professor", ha constatat. Per a Vergès, Carbonell s'ha convertit en el referent de diverses generacions d'historiadors i arqueòlegs.

Les classes s'aturen, la recerca no

Tot i que aquest divendres, Eudald Carbonell s'ha acomiadat de l'etapa acadèmica, ha reconegut que la jubilació no l'enganxarà al sofà. L'arqueòleg ha avançat que seguirà treballant, aquest cop per comprimir les lleis que propiciïn el model teòric sobre la teoria de l'evolució social de la humanitat. Es tracta d'una recerca que no farà sol, sinó que s'acompanyarà d'un equip multidisciplinari amb el qual espera poder desgranar aquesta teoria. Per tot plegat, ha assenyalat que li caldrà "molt temps", però també "suport".